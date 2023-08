Più che drammatico, Vulcano-Los Angeles 1997 può essere considerato un film di genere catastrofico, in cui gli eventi narrati sono al limite del possibile. La pellicola non è nulla di eccezionale, ma può piacere agli appassionati di questo filone che ad Hollywood trova da sempre uno spazio notevole, soprattutto per via degli spettacolari effetti speciali, sebbene visibilmente ricostruiti al computer.

Se questa breve introduzione vi incuriosisce abbastanza, vi ricordiamo che Vulcano-Los Angeles 1997 va in onda nella prima serata di Giovedì 10 Agosto su Tv8. Di seguito le curiosità più interessanti.

Vulcano-Los Angeles 1997: la trama in breve e il cast

Il vulcano della località turistica di La Brea erutta con una tale violenza che la lava distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino fino alla città di Los Angeles. Un coraggioso ufficiale della protezione civile fa di tutto per risolvere una situazione disperata.

Per quanto riguarda il cast, nel ruolo del protagonista troviamo Tommy Lee Jones, la brava ed indimenticabile Anne Heche egli altrettanto validi Don Cheadle, Gaby Hoffmann, John Corbett, John Carroll Lynch, Michael Rispoli, Marcello Thedford, James MacDonald, Michael Cutt, Gerry Black, Kevin Bourland, Bert Kramer, Jacqueline Kim, Laurie Lathem, Keith David, Bo Eason, Dayton Callie e Sheila Howard.

Le curiosità sul film

Vulcano-Los Angeles 1997 è un film diretto da Mick Jackson. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: