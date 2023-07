“Putin” è il titolo della nuova opera cinematografica del regista polacco Patryk Vega, che ora si fa chiamare Besaleel. Si tratta di un film sul presidente russo Vladimir Putin girato con i deepfake. Il volto che appare nelle sequenze, sembra davvero quello del leader russo. Per realizzarlo, il regista ha utilizzato i deepfake, una tecnologia che con l’avanzare dell’intelligenza artificiale è diventato più facile utilizzarla e che ha preso sempre più piede anche se risale a molti anni fa. Le immagini e i video che crea sono più che realistici, come si può notare nel trailer di Putin.

Film su Vladimir Putin girato con i deepfake, le prime immagini

Del film su Vladimir Putin non è stata ancora annunciata la data d’uscita. Il regista ha definito l’opera una “vivisezione della psiche e dell’anima russa di Putin, un viaggio nella sua mente”. Vega racconta infatti, che il film accosta elementi storici al surreale, come “figure di santi e demoni che vagano per la San Pietroburgo contemporanea”.

Tra i punti di riferimento, troveremo Caravaggio, il pittore russo Andrei Rublev e l’opera di Bulgakov, “Il Maestro e Margherita”. Una ricomposizione della storia che mescola politica, violenza, e criminalità seguendo le regole del thriller psicologico. La produzione ha già raccolto ben 12 milioni di dollari.

La trama di “Putin”

Il film racconta sia l’ascesa del presidente russo ma anche i suoi legami con la mafia russa senza tralasciare il ritratto psicologico di Putin. Da alcune immagini si vede un Putin solo, tormentato da un demone bambino tornato dall’aldilà per punirlo.

Nelle immagini si vede un Vladimir Putin che trema accovacciato e nudo tra i sedili di un aereo, cambia la scena, ed il presidente russo è attaccato a un respiratore, lo si vede poi brindare, successivamente l’esplosione di una bomba, lui che striscia per terra e afferra una ragazza per i fianchi.

Vega ha anche descritto il film come una protesta artistica contro “il dittatore russo e la guerra in Ucraina”. Il regista sta cercando una star internazionale per interpretare Putin, il volto che appare nel trailer è generato con l‘intelligenza artificiale, ma per costruire un film intero servirà un vero attore. Sul suo volto verrà poi applicata la tecnologia deepfake per aumentare la somiglianza con il presidente russo.

Putin – il trailer del film