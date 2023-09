Nel pieno della settimana della moda milanese, alla Darsena è andato in scena un vero e proprio concerto della band più in voga e richiesta del momento: i The Kolors. Il gruppo capitanato dal frontman Stash, è salito a bordo di una imbarcazione e sulle note di “Italodisco”, canzone rivelazione dell’anno, ha navigato per il naviglio. L’evento di ieri sera, fa parte del VividenTour 2023, una iniziativa ideata e promossa dal celebre brand di chewing gum senza zucchero.

Vividentour, i The Kolors cantano Italodisco su una barca a Milano

Patron dell’iniziativa del VividenTour 2023, il professore di Amici di Maria De Filippi, nonché giurato del programma tv Tu si que vales, che è tornato in onda proprio ieri con la nuova edizione, Rudy Zerbi.

Il VividetTour vedrà la realizzazione di una serie di concerti in cinque città italiane, quali: Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo. A salire sul palco oltre ai The Kolors, saranno anche Mr. Rain e La Rappresentante di Lista.

Giacomo Giorgio, i The Kolors e Rudy Zerbi a Milano

Nella giornata di ieri, 23 settembre, come già anticipato i The Kolors si sono esibiti alla Darsena di Milano. Con loro sull’imbarcazione è salito anche l’amatissimo attore Giacomo Giorgio, protagonista della serie campione d’ascolti Mare Fuori. Non è mancata poi la presenza del volto dell’iniziativa del VividenTour 2023 Rudy Zerbi.

Le date e le città del VividenTour 2023

Il VividenTour 2023 continuerà ancora con altre date e magnifici imperdibili eventi. Il programma dell’iniziativa voluta dall’azienda di chewing gum senza zucchero prevede per il 29 settembre il concerto dei The Kolors a Bologna. Il prossimo 30 settembre sul palco allestito a Roma salirà invece Mr. Rain. Il 6 ottobre saranno ancora i The Kolors a salire sul palcoscenico di Napoli. La manifestazione canora si chiuderà con l’ultima tappa dell’edizione 2023 del VividenTour prevista per il 14 ottobre con l’esibizione in concerto de La Rappresentante di Lista a Palermo.

Per partecipare ai concerti, tutte le info sono sul sito web Vivident.it. Ecco di seguito il video con l’esibizione dei The Kolors a Milano