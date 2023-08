Viva Rai 2, ha finalmente una nuova location. Il programma di Rosario Fiorello ha trovato la sua casa, o meglio la sua strada. Ma andiamo a scoprire dove si trova con il primo promo della trasmissione del conduttore siciliano mandato in onda ieri sera al Tg1.

Viva Rai 2, dove si trova la nuova location? Il primo promo della trasmissione di Fiorello – Video

Dopo le tante polemiche che hanno riguardato il programma Viva Rai 2, ideato e condotto da Rosario Fiorello, oggi abbiamo una certezza: lo show del mattino di Rai2 ha trovato la sua nuova collocazione. Stando alle prime immagini apparse nel primissimo promo della nuova stagione televisiva del format tv, mandato in onda ieri sera, 21 agosto 2023, durante il Tg1, la location pronta ad accogliere l’ormai noto glass che ospita lo studio di Fiorello e della sua squadra dovrebbe essere al Foro Italico.

Fiorello e la sua squadra si spostano al Foro Italico?

Il primo promo della trasmissione tv Viva Rai 2 è andato in onda durante l’edizione del Tg1 di ieri sera. Nel promo, mentre la telecamera inquadra uno spiazzo vuoto, si sentono le cicale. Lo spazio che dovrebbe ospitare il glass è contornato da alberi ad alto fusto e piante con fiori bianchi e rosa.

15 secondi sono bastati per far balzare in vetta ai trend topic di X (ormai ex Twitter) l’hashtag #VivaRai2. Tra gli utenti è partita subito la caccia al luogo. Lasciata definitivamente la celebre Via Asiago, fino allo scorso mese di luglio erano in ballottaggio due nuove location: una di queste, come riportato da LaPresse, sarebbe quella al Foro Italico.

Video – Viva Rai 2, nuova location: il primo promo della trasmissione di Fiorello

Ecco di seguito il video con il primo promo di ben 15 secondi mandato ieri sera al Tg1 che mostra la nuova location di Viva Rai 2 a Roma.