Ormai ci siamo: manca poco al ritorno di Fiorello in tv con ‘Viva Rai 2′. Il presentatore, dopo il successo dello scorso anno, ha trovato una nuova location per il suo show di prima mattina. Scopriamo insieme da quando andrà in onda e di cosa parla il trailer.

Torna Viva Rai 2 con Fiorello: la data di inizio

Grande attesa per ‘Viva Rai 2’, il programma della mattina condotto da Fiorello. Scelta la nuova location che si trova all’interno del Foro Italico di Roma (dopo le polemiche sul rumore dello show da parte dei condomini e la decisione di abbandonare via Asiago), è tutto pronto per una nuova scoppiettante stagione. Su x (ex twitter) è stato pubblicato il trailer che svela la data di inizio di Viva Rai 2: si partirà il 6 novembre alle 7.00.

“Abbiamo bisogno anche di voi. Fate il vostro gioco. Vi informeremo degli sviluppi dal 6 novembre alle 7.00 su Rai 2“.

Abbiamo bisogno anche di voi. 👀

Fate il vostro gioco.

Vi informeremo degli sviluppi dal 6 novembre alle 7.00 su #Rai2 #vivarai2 pic.twitter.com/DgYmSv4JKo — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) September 29, 2023

Il trailer e le novità

Nel video si vedono i manifesti da ricercato, in stile One Piece, con i volti dei protagonisti dello show: Rosario Fiorello (come Rosario ‘The Boss’ Fiorello), Fabrizio Biggio (Fabrizio ‘Nappazza’ Biggio), Mauro Casciari (Mauro ‘Occhio bello’ Casciari) e Ruggiero Del Vecchio (Ruggiero ‘Walking dead’ Del Vecchio). A questi si aggiunge a sorpresa anche Roberto Sergio (Roberto ‘Cicalone’ Sergio), amministratore delegato della Rai. Prima del filmato compare una scritta: “attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità“.

Poi si sente una voce fuori campo: “Questi pericolosi latitanti sono ricercati con i seguenti capi d’accusa: disturbo della quiete pubblica, schiamazzi notturni, rumori molesti, oltraggio al pudore ed evasione del canone Rai. Chi li catturasse è pregato di consegnarli a… Viva Rai 2, il 6 novembre dalle 7 su Rai2” .

Un filmato nel pieno stile comico e ironico di Fiorello e del suo show che è tanto piaciuto al pubblico da casa e che non vede l’ora di vedere la nuova stagione.