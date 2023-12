Ormai le videochiamate di Fiorello sono un vero e proprio format all’interno di Viva Rai 2, il programma che lo showman italiano conduce ogni mattina sulla seconda rete della Tv di Stato. Stamattina per festeggiare il compleanno di Maria De Filippi, Fiorello si è inventato un siparietto divertente, scomodando addirittura Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

Viva Rai 2: Fiorello fa ascoltare un audio originale di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Durante la diretta di questa mattina di ‘VivaRai2!’, Fiorello fa ascoltare un audio originale di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ‘intervistato’ direttamente dalla sua compagna Silvia Toffanin. Nell’audio si sente la voce di Pier Silvio dire: “Fiorello viene gratis se non controprogrammiamo Sanremo? Allora sì, è proprio sbagliato controprogrammare il sabato, vado a parlare con Maria!”.

L’audio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin a Fiorello

Il riferimento è al commento dello showman che, in merito alla possibile controprogrammazione dei canali Mediaset alle serate del festival, aveva scherzato lanciando un appello: “Vengo a fare una prima serata su Canale 5, gratis!”.

La risposta da parte dell’ad di Mediaset non si è fatta attendere, con il vocale registrato direttamente da Silvia Toffanin: “Sanremo è Sanremo, grande rispetto. Ma non si può spegnere tutta la televisione. Fiorello ha detto che, se non controprogrammiamo Sanremo, viene gratis su Canale 5? Allora secondo me è proprio sbagliato programmare il sabato, vado a parlare con Maria…”, dice l’amministratore delegato del gruppo televisivo di Cologno Monzese.

Fiorello telefona a Maria De Filippi

Fiorello a questo punto sente Maria De Filippi, con una videochiamata in diretta nel giorno proprio del suo compleanno. Dopo gli auguri, un botta e risposta tra i due con tanto di risate del pubblico: “Pier Silvio ha detto che ti aspetta, tu vieni di qua e io resto a casa! Guarda che se accetti l’invito, devi venire qua per un’ora. Non puoi venire meno alla promessa”, la battuta della conduttrice di Canale 5. E lo showman siciliano a quel punto replica dicendo: “Se vuoi venire a Sanremo, a fare un venerdì al glass che avremo all’Ariston…”. E De Filippi scherza: “Arrivo vestita da postina e ti porto la posta, con le domande di Pier Silvio!”.