Mercoledì 7 Giugno in prima serata su Nove va in onda Viva l’Italia, film commedia del 2012 diretto da Massimiliano Bruno. Nonostante il cast di alto livello, la pellicola è stata accolta freddamente dalla critica, che nella maggior parte dei casi l’ha considerata piuttosto banale e a tratti inutilmente volgare.

Viva l’Italia si propone di mettere alla berlina i tanti vizi che purtroppo imperversano tra la classe politica e nel tessuto sociale del nostro Paese, ma lo fa in effetti in modo grossolano e piuttosto triviale. L’analisi del malcostume italico non va mai oltre la mera denuncia, manca di spessore e profondità.

Ciò premesso, se volete concedervi un po’ di relax sul divano di casa, qualche risata Viva l’Italia riesce a strapparla. Se volete saperne di più, di seguito vi sveliamo alcune curiosità sul film.

Viva l’Italia: la trama in breve e il cast

Michele Spagnolo è il tipico rappresentante della cattiva politica italiana. A capo del partito Viva l’Italia, è tanto potente quanto corrotto. Ipocrita e falso, nonché ladro, ha sistemato tutti e tre i figli in ottime posizioni lavorative pur senza che essi avessero reali talento e capacità. Un giorno, mentre si trova con l’amante, Michele ha un piccolo ictus dal quale si salva, ma che gli altera una parte del cervello e gli impedisce di dire bugie. L’uomo dice la verità sempre e comunque, incurante delle conseguenze. Da questo momento in poi, come prevedibile, tutto cambia, ma ne nasce anche l’occasione per un riavvicinamento tra padre e figli.

A risollevare un po’ le sorti di una commedia non proprio memorabile, contribuisce il cast, che annovera: Michele Placido (Michele Spagnolo), Ambra Angiolini (Susanna), Alessandro Gassmann (Valerio), Raoul Bova (Riccardo) e Rocco Papaleo (Tony).

Curiosità sul film

Vediamo infine alcune curiosità sul film: