Vittorio Sgarbi ha chiesto scusa a Barbara D’Urso. Il critico d’arte a pochi giorni dal litigio andato in scena nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso ha chiesto scusa a Carmelita annunciando il suo ritorno in tv.

Vittorio Sgarbi e la lite con Barbara D’Urso: “hai rotto il ca**o”

Vittorio Sgarbi VS Barbara D’Urso. Il critico d’arte ed opinionista televisivo ospite de La Zanzara ha dichiarato di aver chiesto scusa alla conduttrice e di essere pronto a tornare negli studi di Live – Non è la D’Urso per spiegare il motivo della sua reazione durante il confronto tra Pupe e Secchioni con le sfere. Tutto è successo per via di alcune affermazioni su Stella Manente (qui la nostra intervista) che, a detta di Sgarbi, sarebbe stata raccomandata da qualcuno di potente. Un’affermazione che non è stata gradita da Barbara D’Urso che è prontamente intervenuta, ma Sgarbi non ci ha visto più ed è andato su tutte le furie mandando la padrona di casa a quel paese.

Vaffa… Hai rotto il ca… Non hai mai fatto un ca… in vita tua. Capra, incapace. Berlusconi mi ha raccomandato anche te

queste le pesantissime parole pronunciate da Sgarbi in diretta televisiva contro la D’Urso che, visibilmente sorpresa dalla cosa, lo ha invitato più volte a lasciare lo studio, ma invano.

Vittorio Sgarbi tende la mano a Barbara D’Urso

Intanto dopo la lite con Barbara D’Urso, Sgarbi è stato escluso dal programma “Quarta Repubblica” di Nicola Porro. Una sorte di chiusura da parte di Mediaset verso il critico ed opinionista televisivo che, ospite del programma radiofonico “La Zanzara” ha voluto raccontare di aver chiesto scusa alla D’Urso:

Sento che stanno realizzando la possibilità di trovare un dialogo, su questo sono favorevolissimo. Se lei mi consente di parlare, ci vado. La nostra lite è l’unico argomento oltre il coronavirus. Non mi sono scusato di nulla, credo che domenica andrò a spiegare a lei quello che dice la Treccani. L’alternativa era andare da Giletti. Se raccomando Il Gattopardo, lo faccio pubblicare; è la segnalazione di una cosa notevole. Io non l’ho offesa, io ero un ospite, l’ospite è sacro.

Barbara D’Urso accetterà le scuse? E soprattutto Sgarbi sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Live – Non è la D’Urso?