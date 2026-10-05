VisionQuest, la nuova serie tv Marvel, arriverà su Disney+ a partire dal 14 ottobre. Con Paul Bettany che torna in una versione rinnovata di Visione, questo titolo conclude l’epica trilogia iniziata nel 2021 con l’innovativa e pluripremiata WandaVision e proseguita nel 2024 con l’acclamata Agatha All Along. Di seguito, vi sveliamo ulteriori dettagli.

VisionQuest: trama e cast della nuova serie tv Marvel in arrivo su Disney+

Con l’arrivo di Avengers: Doomsday al cinema previsto per il 16 dicembre, la curiosità per VisionQuest si fa sempre più grande. Questa nuova serie, disponibile dal 14 ottobre su Disney+, segue una versione ravviata del celebre supereroe della Marvel. Visione vive ormai nascosto, fuggendo da coloro che volevano utilizzarlo come un’arma, alla ricerca di un nuovo significato della sua esistenza. Per avere un nuovo inizio, si rivolge ad alcune personalità di intelligenza artificiale integrate nella sua programmazione, tra cui F.r.i.d.a.y., E.d.i.t.h., J.a.r.v.i.s. e il famigerato Ultron.

Ma la sua vita nell’ombra viene presto stravolta. Scopre infatti di una taglia sulla sua testa, per cui è costretto a fuggire insieme a Thomas Shepard, un misterioso ragazzo che potrebbe essere suo figlio reincarnato. Mentre cerca di sfuggire alla cattura, Visione dovrà cercare di sopravvivere mentre si confronta con la propria natura, prova a resistere all’influenza di Ultron e cerca di fare luce sulle origini di Thomas.

Con Paul Bettany che torna nei panni di Visione, nel cast di questa serie tv c’è anche James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T’Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis e Jonathan Sayer, con Emily Hampshire e James D’Arcy. Creata da Terry Matalas, sulla base dei Marvel Comics, la serie è diretta da Christopher J. Byrne, Gandja Monteiro, Vincenzo Natali e Terry Matalas, che ne è anche sceneggiatore insieme a Cindy Appel, Christopher Monfette, Nicole Falsetti e Matthew Okumura.

Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Paul Bettany, Mary Livanos, Terry Matalas, Jac Schaeffer e Christopher J. Byrne, mentre Roopesh Parekh è il produttore.