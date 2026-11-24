E’ da poco terminata la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella ventesima puntata del GF VIP andata in onda lunedì 23 novembre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della semifinale, 20a puntata di lunedì 23 novembre

La semifinale del Grande Fratello Vip 2026 di lunedì 23 novembre 2026 prende il via con l’ingresso di una bellissima Ilary Blasi. La conduttrice presenta le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli e poco dopo anche Alessandra Mussolini, la vincitrice della passata edizione. Poi si entra subito nel vivo con i tre concorrenti a rischio eliminazione: chi sarà eliminato tra Federica, Piera e Varsi? Prima di scoprire il verdetto del televoto, Ilary Blasi chiama Marina La Rosa e Andreas Muller che in settimana sono entrati in crisi dopo le parole di Veronica Peparini. La moglie di Andreas Muller, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato di essere gelosa dell’amicizia tra Andreas e Marina definendo la finalista una astuta giocatrice. Dichiarazioni che hanno segnato entrambi e che hanno fatto cadere in crisi l’ex ballerino di Amici. La loro amicizia è stata fraintesa, anche a causa di certi atteggiamenti e comportamenti che hanno avuto nella casa e che hanno acceso un dibattito che ha coinvolto anche le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Si prosegue poi con l’ingresso di Alessandra Mussolini che porta dei regali ai concorrenti e stuzzica le tre finalista Marina, Guendalina e Giulia che descrive come le tre quaglie. Poi è la volta di Federica Morello nuovamente attaccata da quasi tutta la casa. Intanto nello studio arriva Valeria Marini: la regina indiscussa di questa edizione regala la sua hit “Divina”. Sul finale due televoti flash e la proclamazione della quarta finalista Federica.

Chi è uscito ieri sera 23 novembre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Un televoto particolare, visto che il pubblico da casa era chiamato a scegliere un concorrente da eliminare. Chi vuoi salvare tra Varsi, Piera e Federica? Alla fine il pubblico, ha deciso di eliminare definitivamente dalla casa Alessandro Varsi.

Ma non finisce qui, visto che durante la semifinale Ilary Blasi ha aperto due televoti flash. Il primo televoto flash ha visto sfidarsi Federica, Andreas e Piera con il pubblico da casa chiamato a scegliere chi eliminare definitivamente dalla casa. Il concorrente meno votato è stata Piera, seconda eliminata di puntata. Infine un secondo televoto flash, questa volta per proclamare il quarto finalista. La sfida è stata tra Roncaccia e Federica con il pubblico che con un plebiscito di voti, più del 60% delle preferenze, ha scelto come quarta finalista Federica Morello.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 23 novembre

Durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le ultime nomination che hanno decretato il primo televoto flash che ha sancito l’uscita definitiva dalla casa di Piera. Dopo la proclamante di Federica Morello quarta finalista, nella casa restano Andreas Muller e Alessandro Roncaccia a giocarsi l’ultimo posto per la finale del 30 novembre. Chi vuoi in finale tra Andreas e Roncaccia? Il concorrente più votato sarà il quinto ed ultimo finalista di questo GF VIP.

L’appuntamento con la finale del Grande Fratello VIP 2026 è per lunedì 30 novembre su Canale 5.