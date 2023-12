Chi ha vinto X-Factor 2023? La finale è andata in onda su Sky e in simultanea in chiaro su Tv8 giovedì 7 dicembre. La conduttrice Francesca Michielin ha decretato il vincitore che è SARAFINE. Vediamo insieme cosa è accaduto nella serata finale.

Chi ha vinto X-Factor 2023: il vincitore delle tre manche è stata SARAFINE

Questa edizione di X-Factor è stata sicuramente la più turbolenta dato l’allontanamento di Morgan come giudice. Ma quel che conta e unisce, è la musica, vera protagonista del talent. In finale sono arrivati quattro cantanti, Maria Tomba e SARAFINE della squadra di Fedez, e due concorrenti della squadra di Dargen, cioè gli Stunt Pilots e Il Solito Dandy. Lo show è iniziato con la conduttrice Francesca Michielin che ha duettato con un super ospite, Gianni Morandi.

La finale è poi continuata con tre manche: medley, duetti e inediti. I voti di tutte le prove si sono sommati e hanno decretato il vincitore di questa edizione.

I Medley. Il Solito Daddy ha portato sul palco un medley con Giulia di Gianni Togni, La Canzone Dei Vecchi Amanti nella versione di Franco Battiato e Un’Emozione Da Poco di Anna Oxa. Maria Tomba invece Sono un ribelle mamma degli Skiantos, You Shook Me All Night Long degli AC/DC e Always di Bon Jovi. Gli Stunt Pilots si sono esibiti in How Will I Know di Whitney Houston, Englishman In New York di Sting e Ain’t No Sunshine di Bill Whiters. Ultima a salire sul palco è stata SARAFINE con Tutto il resto è noia di Franco Califano, L’amour est un oiseau rebelle (Habanera) di Georges Bizet e Get Up, Stand Up dei The Wailers.

Duetti. Maria Tomba ha duettato con Miss Keta sulle note di PAZZESKA; gli Stunt Pilots con Omar Pedrini con ‘Sole spento’; SARAFINE con gli Ofenbach con il brano ‘Overdrive’ e il Solito Dandy con Francesco Gabbani con ‘Viceversa’.

Inediti. L’ultima manche ha visto i cantanti esibirsi con i loro inediti. Gli Stunt Pilots hanno cantato ‘Imma Sunt‘; SARAFINE ‘Malati di gioia‘; Il Solito Daddy ‘Solo tu’ e Maria Tomba ‘Crush’.

Prima di annunciare il vincitore, Francesca Michielin si è esibita presentando il suo nuovo inedito dal titolo ‘Solite chiacchiere’, disponibile dal 15 dicembre.

È COSÌ CHE VA IL MONDO! 🦖

SARAFINE VINCE #XF2023 pic.twitter.com/NSvdVPQ7dq — X FACTOR (@XFactor_Italia) December 7, 2023

La Classifica finale

Quarta classificata è stata Maria Tomba, della squadra di Fedez. Il terzo posto è andato a Il Solito Daddy di Dargen. Secondi sono arrivati gli Stunt Pilots mentre a trionfare X-factor 2023 è stata SARAFINE.