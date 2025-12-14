Finalmente conosciamo i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025 che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo 2026. Ecco di seguito i nomi dei giovani scelti dalla commissione annunciati questa sera durante la trasmissione Sarà Sanremo.

Chi sono i vincitori di Sanremo Giovani che andranno a Sanremo 2026

Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, in diretta su Rai1 durante il programma Sarà Sanremo condotto da Carlo Conti, in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, e Gianluca Gazzoli, sono stati scelti, tra i 6 finalisti di Sanremo Giovani, i 2 giovani talenti che approderanno tra le Nuove Proposte sul palco dell’ambitissimo Teatro Ariston di Sanremo dal prossimo 24 al 28 febbraio 2026 durante la prossima edizione del Festival della canzone italiana.

Durante la serata sono stati svelati anche i titoli dei brani dei 30 cantanti big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma vediamo insieme chi sono i giovani finalisti che approderanno sul palco del Teatro Ariston.

I finalisti di Sanremo Giovani

I finalisti di Sanremo Giovani di cui solo 2 prenderanno parte al Festival di Sanremo 2026 sono: Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri, Welo.

A giudicarli, dopo l’importante lavoro svolto fino a questo momento, sempre la Commissione musicale di “Sanremo Giovani” (Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi – insieme ai “giurati dietro le quinte” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time).

Le sfide

Welo con “Emigrato” sfida Angelica Bove che canta “Mattone”. A passare il turno è Angelica Bove.

Seconda sfida tra Seltsam con “Scusa mamma” e Nicolò Filippucci con “Laguna”. A passare il turno è Nicolò Filippucci.

Terza sfida tra Antonia che canta “Luoghi perduti“ contro Senza Cri con “Spiagge“. A passare il turno è Senza Cri.

Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Senza Cri prendono parte a una intensa sfida a tre. A passare il turno durante la finale di stasera a Sarà Sanremo sono: Angelica Bove e Nicolò Filippucci. A loro si aggiungeranno i die artisti selezionati da Area Sanremo: Mazzariello e Blind, El Ma & Soniko

I cantanti big di Sanremo 2026

Sul palcoscenico del prossimo Festival di Sanremo 2026 oltre ai finalisti di Sanremo Giovani annunciati questa sera sono saliti anche nomi illustri del panorama musicale italiano.

Ad esibirsi sono stati invitati in gara da Carlo Conti in qualità di direttore artistico nonché conduttore della kermesse canora per eccellenza big del calibro di: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Raf, Ermal Meta, Michele Bravi, Francesco Renga e Patty Pravo. Completano il parterre anche Luchè, Nayt, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Mara Sattei, LDA & Aka7even, Dargen D’Amico, Bambole di Pezza, Levante ed Eddie Brock.

A questo punto, da oggi la classe di partecipanti al Festival di Sanremo 2026 è al completo, non ci resta ora che attendere i nomi dei super ospiti e le co-conduttrici alla prossima edizione dell’evento televisivo italiano più atteso.