Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 4 all’8 maggio promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo una situazione sempre più insostenibile tra Gianluca e Alberto Palladini: i sentimenti che padre e figlio provano per Anna rischiano di compromettere il loro rapporto. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Alberto diviso tra l’amore per Anna e il rimorso per Gianluca

L’ennesimo rifiuto di Eduardo, spinge Stella a schierarsi con lo zio e il fratello. All’insaputa di Sabbiese, Angelo tenta di portare avanti il piano concordato con Stella e Rino e studia gli ultimi dettagli per il colpo da mettere a segno a Palazzo Palladini.

Gianluca scopre che suo padre gli ha mentito, mentre la complicità tra Alberto e Anna sembra rafforzarsi, dopo che quest’ultima ha condiviso con Palladini senior la triste vicenda del fratello. Alberto e Anna trascorrono molto tempo insieme, e appaiono sempre più coinvolti l’uno dall’altra, anche se l’uomo non può scacciare il senso di colpa verso il figlio. Un incontro inaspettato però, rischia di far precipitare la situazione. E mentre Alberto scopre un aspetto di Anna che non conosceva, Gianluca trova conforto in Rossella.

Il confronto che Gianluca e Anna hanno sotto le finestre di casa, viene ascoltato da Alberto e riapre ferite mai rimarginate. Gianluca tende di nuovo a isolarsi, e il padre teme in una ricaduta.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame all’8 maggio

L’ennesimo rifiuto di Eduardo, spinge Stella a schierarsi con lo zio e il fratello. All’insaputa di Sabbiese, Angelo tenta di portare avanti il piano concordato con Stella e Rino e studia gli ultimi dettagli per il colpo da mettere a segno a Palazzo Palladini.

Guido e Mariella si preparano a fare da pacieri tra Massaro, Gerry e Bice. Il compito però si annuncia subito tutt’altro che semplice. I due organizzano un pranzo che dovrebbe servire per avvicinare di nuovo il duo Massaro-Gerry a Bice, ma tutto sembra iniziare con il piede sbagliato. Solo il momento dello champagne, sul finale, sembra riuscire ad abbattere le difese di Bice e riaprire uno spiraglio.

arina sempre più gelosa nelle prossime puntate Upas

Roberto e Michele discutono sulla strategia da adottare alla radio, mentre Cristina cerca di riavvicinarsi a Leo. La giovane deve fare i conti con la determinazione del padre, che vuole farle cambiare scuola. La ragazza chiede aiuto a Greta. La sua mossa fa riaccendere lo scontro tra i genitori, con ripercussioni inevitabili sulla gelosia di Marina, che non sopporta le interferenze dell’ex rivale.

Lo scontro tra padre e figlia si fa sempre più acceso, mentre la compagna di Roberto fa davvero fatica a sopportare la vicinanza dell’ex di Ferri. Alla fine Roberto riesce a convincere Greta della necessità di far cambiare scuola alla figlia. La situazione tornerà alla normalità? Questo è ciò che spera Marina, che appare sempre più inquieta per il tempo che il marito trascorre con la sua ex.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Mentre Manuela appare sempre più determinata a portare avanti il suo rapporto con il padre, Serena ha un incubo che porta alla luce una verità sconvolgente.

Raffaele vorrebbe trascorrere più tempo con sua moglie Ornella, ma la gestione dei lavori a Palazzo Palladini lo impegna tantissimo, nonostante l’aiuto di Otello e Renato.