Chi è il vincitore di “Tale e Quale Show – Il Torneo”? Antonino Spadaccino è il vincitore di “Tale e Quale Show – Il Torneo”. Il cantante ha sbaragliato la concorrenza con la sua esibizione. Al secondo posto si è classificato Valentina Persia. Terzo posto invece per Andrea Dianetti. Ma andiamo a vedere come si è svolta la serata.

Antonino vince Tale e Quale Show – Il Torneo 2022

Carlo Conti è tornato in prima serata con “Tale e Quale Show – Il Torneo“, lo speciale del varietà di Raiuno prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo la vittoria di Antonino Spadaccino della scorsa settimana, tornano in gara i migliori concorrenti delle ultime due edizioni per una sfida davvero unica. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ospite della serata Alba Parietti. Quarto giudice, la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Tale e Quale Show – Il Torneo: il vincitore della puntata di stasera, 18 novembre 2022

Durante il Torneo di Tale e Quale Show 2022 si sono sfidati in gara negli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma i migliori concorrenti di questa ultima edizione, e vale a dire: Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerini. I sei migliori del 2022 hanno sfidato i migliori della scorsa edizione, e cioè: I Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Prima di svelare la classifica completa di questa sera, il conduttore Carlo Conti ha reso noto il voto del pubblico da casa espresso tramite i social. I tre vip in gara più votati questa sera sono stati: Andrea Dianetti a cui è andato 1 punto, Rosalinda Cannavò 3 punti e 5 punti a Pierpaolo Pretelli.

Questa la classifica di “Tale e Quale Show – Il Torneo“ del 18 novembre 2022:

Antonino Valentina Persia Andrea Dianetti Gilles Rocca Francesca Alotta Deborah Johnson Rosalinda Cannavò Pierpaolo Pretelli I Gemelli di Guidonia Elena Ballerini Dennis Fantina Stefania Orlando

Ecco l’intervista realizzata ad Antonino

Ecco il video dell’esibizione di Antonino