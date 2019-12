Vincenzo Salemme approda in prima serata su Rai2 con tre speciali appuntamenti. Si comincia mercoledì 11 dicembre con la prima delle tre commedie dal titolo “Di mamma ce n’è una sola“. Ecco tutte le anticipazioni.

Il teatro di Vincenzo Salemme in prima serata su Rai2

Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.20 appuntamento con Vincenzo Salemme su Rai2 con la prima commedia teatrale dal titolo “Di mamma ce n’è una sola“. Si tratta del primo di tre appuntamenti speciali che vedrà il regista ed attore napoletano protagonista indiscusso delle festività natalizie.

Un appuntamento che si preannuncia imperdibile, non solo per trascorrere una serata all’insegna della risata e del divertimento, ma anche per conoscere più da vicino uno dei più importanti esponenti del teatro italiano considerato degno erede della grande tradizione “scarpettiana”.

Una prima serata trasmessa in diretta tv su Rai2 che vedrà Salemme portare in scena, per il pubblico in studio e quello da casa, il suo spettacolo teatrale che per l’occasione si trasforma in una sorta di “reality del teatro”.

Di mamma ce n’è una sola di Vincenzo Salemme: cast

“Di mamma ce n’è una sola” è una commedia scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, con Maurizio Casagrande. Si tratta di un’opera interamente incentrata sulle finzioni e sui paradossi dove convivono tra loro dialetti diversi come il napoletano arcaico, il dialetto dell’entroterra campano, ma anche la parlesia, linguaggio codice dei musicisti napoletani fino a vocaboli di fantasia.

Un’opera che quest’anno celebra 20 anni di vita, interpretata dal grandissimo Vincenzo Salemme con un cast di primissimo livello. Ecco tutti gli attori ed interpreti: Ombretta Ciccarelli, Teresa Del Vecchio, Gino Monteleone, Andrea Di Maria, Mirea Flavia Stellato, Sergio D’Auria, Vincenzo Borrino, Franco Cortese, Massimo Andrei, Luana Pantaleo. Le scene e costumi, invece, sono a cura di Francesca Romana Scudiero, mentre le musiche sono curate da Antonio Boccia.