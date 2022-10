“Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, è la nuova fiction di Rai1 che arriverà sugli schemi dell’ammiraglia Rai regalandoci tante emozioni. Il protagonista è l’attore napoletano Massimiliano Gallo. Seguiteci nella lettura e vi diremo: trama, cast, numero puntate e quando in tv della nuova serie tv.

“Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, nuova fiction Rai con protagonista Massimiliano Gallo: ecco quando in tv

La fiction è un po’ diversa da quelle a cui siamo abituati: non c’è un “eroe” che risolve tutto, ma narra la storia di un avvocato molto speciale, ispirata al personaggio inventato dallo scrittore Diego De Silva. “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” è in arrivo su Rai1 il prossimo 20 ottobre. Un precario della vita e della professione che sublima il dissesto personale e famigliare con ineffabile leggerezza filosofica.

“Vincenzo Malinconico, avvocato” fiction Rai: cast, trama e numero episodi

Massimiliano Gallo, attore napoletano che abbiamo già visto nella fiction Rai, “Imma Tataranni” e come vicequestore Luigi Palma nella serie tv, sempre di Rai1 “I bastardi di Pizzofalcone”, in questa nuova fiction presta il volto ad un avvocato molto speciale. Un legale anomalo, oltre che un marito inaffidabile e aspirante filosofo. La fiction si propone di raccontare la sua storia partendo dai romanzi di De Silva a cui la fiction farà un riferimento preciso, adattandoli alla serie televisiva.

“Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso”, ci terrà compagnia per 4 prime serate a partire da giovedì 20 ottobre. Il protagonista, Massimiliano Gallo è un brillante attore napoletano che darà vita ad un avvocato che non rientra nei canoni classici della categoria. L’attore Massimiliano Gallo, raggiunto da Sorrisi e Canzoni rivela che questa storia televisiva – a metà tra la commedia e il giallo – l’ha amata particolarmente:

«Ho amato tutto fin dall’inizio del progetto. Mi piace che Malinconico sia imperfetto, pieno di debolezze, un personaggio con senso dell’umorismo, che ama filosofeggiare. Lo sento affine a me: è uno che, in un mondo in cui conta l’apparire, viaggia in autobus. Ho sempre voluto interpretarlo. Se non l’avessi fatto io, avrei “rosicato”».

L’attore è molto entusiasta del ruolo interpretato e aggiunge:

«Questo ruolo mi ha preso così tanto che mi sono inventato un paio di cose: il fatto di mettere i post-it nei libri o il modo di “abbracciare” la borsa da avvocato come una sorta di coperta di Linus, anziché portarla, sono tratti che ho voluto io. E mi ha fatto piacere quando De Silva mi ha detto che erano trovate giuste e che da ora in poi, per lui, Malinconico avrà la mia faccia quando scriverà i prossimi libri».

“Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”: trama e cast

La storia di Vincenzo Malinconico si apre con il romanzo “Non avevo capito niente”: separato dalla moglie con due figli adolescenti, Vincenzo lavora come difensore d’ufficio. Un lavoro tutto sommato tranquillo che scandisce i ritmi della sua vita aspettando il salto di qualità. La svolta per il suo futuro, arriva con la difesa di Mimmo ‘o burzone, becchino della camorra. Vincenzo, nonostante la difficoltà del caso riesce a vincere la causa e si rende conto di non essere quel fallito che pensava di essere ma che anzi è un brillante avvocato. Nel frattempo anche nell’ambito amoroso pare che le cose volgano al bello: conosce Alessandra, una PM con la quale instaura un flirt, che gli fa dimenticare il fallimento del suo matrimonio.

Cast, attori e personaggi di “Vincenzo Malinconico, avvocato” nuova fiction di Rai1

Il cast della fiction su Vincenzo Malinconico, è composto oltre che, come abbiamo già anticipato da Massimiliano Gallo nel ruolo del protagonista, anche dai seguenti attori:

Teresa Saponangelo vista anche in Vivi e lascia vivere,

Ana Caterina Morariu vista anche in Squadra Antimafia,

Massimo Reale presente anche in Rocco Schiavone,

Denise Capezza vista in Baby,

Simone Gandolfo visto anche in Che Dio ci aiuti, e Doc – Nelle tue mani.

La regia invece è affidata a Vincenzo Angelini, che per la TV ha già diretto “Gli orologi del diavolo” con Beppe Fiorello.