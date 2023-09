Vincenzo De Lucia entra nel cast fisso di Belve, il programma condotto in prima serata su Rai 2 dalla giornalista e conduttrice Tv Francesca Fagnani. L’appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di Belve è in programma per martedì 26 settembre 2023. Lo studio che ospiterà la trasmissione è pronto, è lo stesso di Domenica In.

Vincenzo De Lucia sbarca a Belve su Rai 2

In un primo momento Belve sarebbe dovuto partire proprio il 26 settembre, poi lo slittamento di una settimana e ora il dietrofront: con la prima puntata della nuova stagione fissata nuovamente per martedì 26 settembre, dopo lo slittamento della diretta su Rai2 di Una Nessuna e Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne.

Francesca Fagnani tornerà quindi in onda con le sue interviste, al suo fianco un cast fisso con la grande new entry Vincenzo De Lucia. Non mancheranno le Eterobasiche oltre ad una serie di stand up affidati ad attori e attrici.

Ospiti prima puntata di Belve

Gli ospiti della prima puntata saranno Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. La segretaria del PD Elly Schlein, dopo aver accettato, è invece tornata sui suoi passi.

Chi è Vincenzo De Lucia new entry in Belve

Vincenzo De Lucia è un imitatore napoletano, specializzato nelle parodie di personaggi femminili della Tv. Nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, massimo riconoscimento italiano per un imitatore. Tra i suoi cavalli di battaglia sono: Maria De Filippi, Maria Nazionale, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Barbara D’Urso, Franca Leosini, Milly Carlucci, Sandra Milo, Lilli Gruber, Raffaella Carrà e Mara Venier. Anche Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, è uno dei personaggi riuscitissimi che ha sperimentato di recente, ottenendo ottimi consensi da parte del pubblico.

Dopo una lunga gavetta, iniziata nelle televisioni private locali, De Lucia è esploso nel 2020 entrando a far parte del cast di Made in Sud e diventando poi ospite fisso dell’edizione 2021 di Domenica In condotta da Mara Venier, personaggio tv che De Lucia imita in maniera eccelsa. Nella stagione televisiva successiva, l’imitatore è stato uno dei grandi protagonisti di Stasera Tutto È Possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, sempre nelle vesti di uno dei suoi personaggi.

De Lucia non è solo bravo, è di più. Noi di SuperGuidaTv, dopo una nostra intervista (Intervista a Vincenzo De Lucia) abbiamo avuto il piacere di vederlo all’opera a teatro durante il suo show “La signora della Tv – Lo Show”, dove l’imitatore napoletano ha portato sul palco le grandi signore della tv. Uno spettacolo teatrale che potrebbe benissimo diventare un grande show televisivo.