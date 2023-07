La presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024 inizia col botto. L’apertura è stata affidata a Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, che ha commentato l’addio di Bianca Berlinguer e Mauro Corona dalla Rai.

Vincenzo De Luca: “se ne va la Berlinguer dalla Rai. Corona? Un Neanderthal troglodita

Al via la presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024 a Napoli con la prima polemica servita in diretta da Vincenzo De Luca. Il governatore della Regione Campania ha commentato l’uscita di Bianca Berlinguer dalla Rai verso Mediaset soffermandosi in particolare su Mauro Corona, lo scrittore, opinionista, alpinista e scultore ligneo noto per i suoi commenti durante il programma #Cartabianca. Senza girarci troppo intorno, De Luca ha attaccato Mauro Corona e la Berlinguer.

“Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai” – inizia così il discorso di De Luca che prosegue, con la sua solita ironia, parlando di Mauro Corona – “pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita, è una cosa…io sto male che non avremo più quell’immagine di raffinatezza ed eleganza”.

Sul finale poi De Luca ha definito la Berlinguer una “sola”:

A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizioni di proporre un palinsesto straordinario, avete tirato questa sola a Mediaset con la Berlinguer, bene per noi. Mi raccomando Napoli alla Rai per cose di qualità.

De Luca ai #PalinsestiRai: "Ho visto che se ne va la Berlinguer. Non vedremo più Corona, quel neanderthal, quel troglodita vestito da capraio afgano. Che bella sola avete tirato a Mediaset" pic.twitter.com/bAmX2KxzB5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 7, 2023

Vincenzo De Luca elogia la Campania: “collaborazione molto intensa con la Rai”

A parte la polemica con Bianca Berlinguer e Mauro Corona, Vincenzo De Luca sottolinea l’importanza dell’azienda di viale Mazzini:

La Rai è una delle grandi aziende che al di là delle vicende politiche rappresentano la ricchezza e l’ossatura del nostro Paese. E’ una presenza insostituibile in Italia. Dobbiamo fare tutti un salto di qualità. Sono tempi molto complicati soprattutto per le giovani generazioni e la Rai ha una responsabilità cresciuta in questi anni. La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare: spesso sono più importanti i valori e i disvalori mostrati in tv e quindi avete una grande responsabilità nel trasmettere un’immagine non edulcorata, ma reale della realtà.

Il governato della Campania ha poi sottolineato quanto la sua regione abbia co-partecipato alla realizzazione di prodotti di successo come “L’Amica Geniale”, “Pizzofalcone” e “Avvocati d’insuccesso” facendo un appello:

Stiamo lavorando per un’area dedicata all’audiovisivo nell’area di Bagnoli, ma vi chiedo un intervento concreto per rinnovare questo Centro di Produzione: dobbiamo concretizzare quanto prima per evitare che si volatizzino le risorse. Qualche anno fa sembrava immediata lo smantellamento della Rai di Napoli, ma sembra che ora ci sia l’intenzione di fortificare. E adesso una doglianza.