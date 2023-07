Inizia oggi la nuova era della Tv pubblica con la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024. Alle ore 12.00 in punto di oggi, venerdì 7 luglio, presso gli studi Rai di Napoli verranno presentate tute le novità che vedremo in onda da settembre. Nel corso dell’evento, dedicato alla stampa e agli investitori, scopriremo tutti i nomi dei conduttori, i programmi e le fiction che faranno parte della nuova stagione televisiva della Rai. Molte le novità e le indiscrezioni che saranno confermate o smentite in diretta.

Palinsesti Rai 2023-2024 in diretta, le news: nomi dei conduttori e i programmi tv

Con la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 scopriremo anche chi andrà a sostituire alcuni conduttori tv, che nelle ultime settimane hanno lasciato l’azienda della Tv pubblica. Tra i conduttori che hanno scelto di portare la loro professionalità e le loro idee altrove ci sono: Bianca Berlinguer, appena approdata a Mediaset, Fabio Fazio che andrà a Warner Bros. Discovery con Luciana Littizzetto che avrà anche un ruolo a Mediaset. Ad abbandonare la Rai è stata anche Lucia Annunziata. Stando alle ultime indiscrezioni, ad abbandonare la rai dovrebbe essere anche Maurizio Mannoni, così come Marianna Aprile.

Ospiti presenti alla presentazione dei palinsesti tv Rai

Alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 non mancano i volti noti dell’azienda della Tv Pubblica, una su tutte Mara Venier che già nelle scorse ore, tramite il suo profilo Instagram ha condiviso alcune immagini di Napoli, proprio per comunicare il suo arrivo nella città campana a lei molto cara.

Diretta live Palinsesti Rai 2023-2024: le ultime news dall’auditorium Rai Napoli

La diretta live da Napoli per la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 inizia alle 12.00 in punto. Noi di SuperGuidaTv seguiremo in presenza l’evento per aggiornarvi di tutte le novità presentate oggi e che potrete leggere di seguito.

12.45 – “Darò una visione di insieme perché i dettagli sono nelle cartelle stampa” dice Coletta salutando i direttori – manca la Calandrelli, rappresentata dalla sua vice – di genere. E un saluto ai dipendenti Rai: “Sono loro il grande successo del servizio pubblico”. E si parte con Rai 1, “che deve mantemere la leadership, deve essere credibile, inclusiva, multigenere, l’espressione massima del Servizio Pubblico. Rai 1 è ancora leader assoluto degli ascolti, con il 21,2% di share in prime time e del 19,2% nelle 24 ore: con orgoglio, significa che Rai 1 che mantiene con nettezza la sua leadeship”.

12.25 – Dopo una clip, la parola passa alla presidente della Rai Marinella Soldi: “E’ un grandissimo piacere essere tornato a Napoli. L’Ad presenterà cosa offriremo, io parlerò del come facciamo il nostro lavoro. L’unicità della nostra offerta c’è il come, c’è la nostra missione. Il nostro approccio è resplonsabile, inclusivo, coraggioso ispirato ai valori del Servizio Pubblico che si traduce in un linguaggio, in una qualità che gli altri media possono ignorare. La nostra offerta è in linea con lo zeitgest e con il pubblico. Ma come si conquista la fiducia del pubblico? Vuol dire mettersi in discussione, vuol dire declinare i temi in linea con la sostenibilità ambientale, sociale e d’impresa. Stiamo sperimentando e il nostro obiettivo è rendere Sanremo pienamente sostenibile. E poi c’è l’avvento dell’IA generativa, che cambierà l’intero ecosistema: democratizzerà la produzione dei contenuti. Da un lato è una minaccia perché genera contenuti imitando il pensiero umano, ma dall’altra parte è un’opportunità per la Rai e per gli altri servizi pubblici. Come? Con l’autorevolezza in un ambiente frastornante e frastornato come quello dei media”.

12.10 – Annullo filatelico speciale per celebrare i 60 anni del CPTV: i saluti di Antonio Parlari, direttore del Centro.

12.05 – la parola passa a Vincenzo De Luca, governatore della Campania: “La Rai è una delle grandi aziende che al di là delle vicende politiche rappresentano la ricchezza e l’ossatura del nostro Paese. E’ una presenza insostituibile in Italia. Dobbiamo fare tutti un salto di qualità. Sono tempi molto complicati soprattutto per le giovani generazioni e la Rai ha una responsabilità cresciuta in questi anni. La politica e le istituzioni non ce la fanno a governare: spesso sono più importati i valori e i disvalori mostrati in tv e quindi avete una grande responsabilità nel trasmettere un’immagine non edulcorata, ma reale della realtà. Abbiamo avuto in questi anni una collaborazione molto intensa e abbiamo dato una mano: L’Amica Geniale, Pizzofalcone, Avvocati d’insuccesso. Stiamo lavorando per un’area dedicata all’audiovisivo nell’area di Bagnoli, ma vi chiedo un intervento concreto per rinnovare questo Centro di Produzione: dobbiamo concretizzare quanto prima per evitare che si volatizzino le risorse. Qualche anno fa sembrava immediata lo smantellamento della Rai di Napoli, ma sembra che ora ci sia l’intenzione di fortificare. E adesso una doglianza: ho visto che se ne va la Berlinguer. sapere di non vedere più quel nehanderthal di Corona, che si vestiva come un pecoraio afghano… io sto male a pensare di non vedere più quell’esempio di eleganza. Avete tirato questa sola a Mediaset…“.

12.01 – Fabrizio Casinelli, direttore US Rai guida la presentazione. “Prima di entrare nel vivo della presentazione dei palinsesti che i colleghi hanno ampiamente anticipato, ma abbiamo ancora delle sorprese, un omaggio a Napoli e al CPTv”. Prime parole del sindaco Manfredi.

Ore 12:00 – INIZIO PRESENTAZIONE PALINSESTI RAI 2023-2023