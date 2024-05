Torna oggi in campo la Serie B per le partite della 38esima giornata della stagione 2023/2024. In questo turno solo di venerdì. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie B, i telecronisti e i canali su cui verranno trasmesse.

Serie b oggi, le partite in programma per la 38esima giornata 2023-2024

Manca poco alla fine del campionato di Serie B che per ora ha un’unica certezza, il Parma promosso in A. Ora è la volta della 38esima giornata di Serie B che torna in campo oggi. Interessante la sfida tra Caranzaro e Sampdoria. Le gare sono tutte trasmesse da Dazn, Sky e in streaming su Now.

Queste le partite della 38esima giornata:

Venerdì 10 maggio

Ore 20.30. Ascoli-Pisa , Telecronaca Dazn: Zanon. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Zanon. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Bari-Brescia , Telecronaca Dazn: Mastroianni. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Mastroianni. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Catanzaro-Sampdoria , Telecronaca Dazn: Santi. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Santi. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Como-Cosenza , Telecronaca Dazn: Testoni. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Testoni. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Cremonese-Cittadella , Telecronaca Dazn: Rimi. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Rimi. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. FeralpiSalò-Ternana , Telecronaca Dazn: Basile. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Basile. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Lecco-Modena , Telecronaca Dazn: Calabresi. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Calabresi. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Reggiana-Parma , Telecronaca Dazn: Buscaglia. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Buscaglia. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Spezia-Venezia , Telecronaca Dazn: Mancini. Su Sky e in streaming su Now

, Telecronaca Dazn: Mancini. Su Sky e in streaming su Now Ore 20.30. Sudtirol-Palermo, Telecronaca Dazn: Del Papa. Su Sky e in streaming su Now

Classifica Serie B

Dopo 37 giornate in testa alla classifica di Serie B c’è sempre il Parma con 75 punti. Secondo è il Como tallonato dal Venezia, seguito dalla Cremonese. In fondo alla classifica, si accende la lotta per non retrocedere con quattro squadre racchiuse in tre punti. Ricordiamo che da quest’anno, stagione 2023/2024, è stato approvato un calendario formato asimmetrico che prevede per il ritorno una sequenza di partite non speculare all’andata.

La classifica completa dopo 37 giornate:

1) Parma 75 punti

2) Como 72

3) Venezia 70

4) Cremonese 64

5) Catanzaro 60

6) Palermo 53

7) Sampdoria 52

8) Brescia 51

9) Sudtirol 47

10) Cosenza 46

11) Cittadella 46

12) Pisa 46

13) Reggiana 46

14) Modena 44

15) Spezia 41

16) Ternana 40

17) Bari 38

18) Ascoli 38

19) Feralpisalò 33

20) Lecco 26