A partire dalle 21.20 di Venerdì 10 Maggio su Rai Due, in prima tv assoluta, va in onda La donna per me, commedia sentimentale leggera e divertente con un bel cast di giovani attori tutti italiani.

La pellicola racconta i dubbi di un trentenne in procinto di sposarsi e le difficoltà che a volte il nostro cuore e la nostra mente incontrano di fronte alle scelte importanti della vita. L’espediente del loop temporale, sebbene un po’ inflazionato, che anche qui viene utilizzato, funziona sempre. Consigliato. Intanto ecco quali sono le curiosità più interessanti da sapere.

La donna per me: la trama in breve e il cast

Andrea è un ragazzo di 30 anni che sta per sposarsi con Laura, sua fidanzata dai tempi del liceo. Tuttavia, proprio alla vigilia delle nozze, comincia a farsi venire dei dubbi e non è più così sicuro che la donna sia quella giusta per lui. Va a finire che un giorno si sveglia in una realtà parallela diversa, dove Laura non è mai stata la sua compagna…

Per quanto riguarda il cast, menzioniamo, fra gli altri, Stefano Fresi, Andrea Arcangeli, Francesco Gabbani, Alessandra Mastronardi, Eduardo Scarpetta, Fabio Morici, Angela Curri e Massimo Wertmüller.

Le principali curiosità sul film

La donna per me è un film di genere commedia/sentimentale diretto da Marco Martani nel 2022. Di seguito trovate alcune curiosità che dovete assolutamente conoscere sul suo conto: