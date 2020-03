Cesare Bocci è pronto per il secondo capitolo di “Viaggio nella grande bellezza“, che questa volta è pronto a raccontare il Medioevo e la vita di San Francesco. L’appuntamento è come sempre prossimamente in prima serata su Canale 5.

Viaggio nella grande bellezza, il secondo capitolo dedicato a San Francesco

Dopo aver raccontato le meraviglie e i segreti del Vaticano, Cesare Bocci questa volta è pronto a svelare nella seconda puntata di “Viaggio nella grande bellezza” la vita di San Francesco. Proprio così l’attore e divulgatore ha registrato con tutta la troupe del programma Mediaset in Umbria toccando alcuni luoghi speciali legati alla vita del Santo.

Dalle Basiliche Papali di San Francesco e Santa Maria degli Angeli al Sacro Convento, dalla cattedrale di San Rufino all’Eremo delle Carceri. E ancora: la Chiesa di San Damiano, il Monte Subasio, il Tempio di Minerva, piazza del Comune, piazza del Vescovado, il Museo della Memoria. Un lungo viaggio alla scoperta di quelli che sono i luoghi simbolo di San Francesco, la storia di un uomo diventato poi Santo, ma anche di un periodo storico importantissimo come quello del Medioevo.

Viaggio nella grande bellezza, Cesare Bocci torna su Canale 5

Procede così il “viaggio nella grande bellezza”, mai titolo più azzeccato per il programma Mediaset che “prevede la narrazione delle grandi opere italiane e dei posti più affascinanti del nostro Paese”. Un’esperienza televisiva che Cesare Bocci ha intrapreso con grandissimo entusiasmo come ha raccontato durante un’intervista rilasciata:

“Non è facile intrattenere in televisione parlando di cultura bisogna saper affascinare e appassionare. In questo caso mi sono entusiasmato appena ho aperto il copione: leggevo ed ero curioso di sapere che cosa sarebbe venuto dopo.

Dopo le meraviglie e i segreti del Vaticano, Cesare Bocci non aveva fatto mistero di essere intenzionato a raccontare anche vicende e personaggi storici che hanno fatto la storia del nostro Paese:

Per esempio come l’Italia si è ‘riunificata’ dopo la Prima guerra mondiale grazie al simbolo del Milite Ignoto… E non racconteresti Michelangelo? Per fortuna in Italia le ispirazioni non ci mancano.

Ora è arrivato il momento di raccontare la vita di San Francesco e il Medioevo in quella che si preannuncia una puntata da non perdere di “viaggio nella grande bellezza” in onda prossimamente su Canale 5.