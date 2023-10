Ad oltre 30 anni di distanza, l’omicidio della giovane Simonetta Cesaroni, avvenuto il 7 Agosto 1990, è ancora un mistero e, salvo imprevisti, probabilmente destinato a rimanere tale. Decenni di piste fallaci e di accuse finite nel nulla, sebbene con qualche dubbio mai fugato, non hanno dato alcun frutto. Giustizia, al momento, si deve ancora fare.

Via Poma – Un mistero italiano, è un film/documentario che ricostruisce, attraverso testimonianze ed ipotesi più o meno plausibili, quello che è tristemente noto alle cronache come il “delitto di Via Poma“. In qualche modo, esso si propone di contribuire a creare qualche squarcio nella fitta nebbia che da sempre lo avvolge. Va in onda alle 21.20 di Giovedì 19 Ottobre su Rai Due in prima visione tv. Ecco cosa c’è da sapere in proposito.

Il delitto di Via Poma

Prima di approfondire le informazioni sul documentario, ripercorriamo brevemente i fatti di cui si occupa.

Nel caldo pomeriggio del 7 Agosto 1990, nell’ufficio degli Ostelli della gioventù in Via Carlo Poma 2 a Roma, una mano ignota uccide con 29 coltellate la ventunenne Simonetta Cesaroni, che qui lavora come contabile. L’episodio colpisce profondamente l’opinione pubblica e le indagini iniziano immediatamente, senza tuttavia portare mai a nulla di concreto.

Sospetti, accuse e processi si susseguono nel corso degli anni. Il portiere dello stabile Pietrino Vanacore, il datore di lavoro Salvatore Volponi e il nipote del progettista del palazzo Federico Valle, vengono assolti. Nel 2007 il ritrovamento di una traccia di dna sugli indumenti di Simonetta (nel 1990 questo tipo di test non esisteva), conduce alla sbarra Raniero Busco, fidanzato della vittima. Alla fine, anche lui viene scagionato. L’ultimissima pista, ancora tutta da decifrare, parla di un serial killer.

La sola cosa certa è che ad oggi, nel 2023, il delitto di Via Poma è ancora un cold case la cui soluzione appare sempre più lontana.

Via Poma-Un mistero italiano: un film/documentario che ricostruisce l’omicidio della giovane Simonetta Cesaroni

Via Poma-Un mistero italiano è un film/documentario del 2023 di Leonardo Meuti. In esso si ripercorrono le tappe fondamentali di questa vicenda lunga 33 anni, senza omettere gli errori e i depistaggi.

Attraverso decine di interviste si cerca di far luce nella impenetrabile oscurità di uno dei casi di cronaca nera più inquietanti dell’Italia contemporanea, fino ad arrivare alla nuova inchiesta aperta dalla Procura di Roma lo scorso anno e al lavoro della Commissione Antimafia, che getta ulteriori ombre sull’assassinio di Simonetta Cesaroni.