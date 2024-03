Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori. La coreografa e l’ex vincitore di Amici16, hanno postato sui loro profili social alcuni scatti delle loro due gemelle. Vediamo insieme cosa ha scritto la coppia comunicando la lieta notizia.

Doppio fiocco rosa per Andreas Muller e Veronica Peparini

Dopo nove mesi di attesa e qualche preoccupazione a causa di piccoli problemi avuti durante la gravidanza, Veronica Peparini è diventata mamma. L’ex insegnante di ballo di Amici ha infatti messo al mondo le sue due gemelle che ha chiamato Penelope e Ginevra. È stato Andreas Muller, suo compagno, a postare i primi scatti delle piccole e a scrivere sul suo profilo instagram seguito da oltre 1 milione di follower:

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco“.

Le neonate sono state immortalate in culla con un cappellino, uno di colore rosa, l’altro bianco, realizzato a mano. Al momento Veronica Peparini non ha ancora condiviso nulla ma soltanto qualche giorno fa aveva raccontato ai fan l’emozione che provava nel diventare di nuovo mamma. La data del parto infatti si avvicinava e la coreografa era in attesa di questo giorno. La donna, che ha 53 anni, ha già due figli avuti da una precedente relazione. Oggi, lunedì 18 marzo 2024, la nascita di Penelope e Ginevra.

L’amore nato grazie ad Amici

La coppia sta insieme dal 2017 e si è conosciuta ad Amici. La Peparini era infatti l’insegnante di ballo di Andreas Muller che partecipò come allievo vincendo il talent. I due poi si frequentarono dopo il programma condotto da Maria De Filippi e da allora non si sono più lasciati. Molto seguiti e amati dai fan, hanno sempre condiviso con loro quello che accadeva, tra alti e bassi. Ora la splendida notizia e il doppio fiocco rosa da appendere in casa per i nuovi genitori Andreas Muller e Veronica Peparini.