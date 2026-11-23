L’omonimo romanzo pubblicato da Colleen Hoover nel 2018 mescolava tra le sue pagine una discreta dose di erotismo, fobie e misteri, innescando, attraverso un classico gioco tra realtà e finzione, una storia thriller carica di colpi di scena. Un libro che ha contribuito alla popolarità di un’autrice che aveva già ottenuto un notevole successo due anni prima con un’opera ancor più controversa, ovvero It Ends With Us – Siamo noi a dire basta.

Se quest’ultimo aveva già trovato una trasposizione sul grande schermo con il mediocre adattamento diretto e interpretato da Justin Baldoni – al centro di non poche polemiche extrafilmiche – soltanto poche settimane fa il medesimo destino è toccato per l’appunto anche a Verity, con risultati anche in questo caso non propriamente eccezionali, pur a dispetto di un cast delle grandi occasioni.

Verity: dimmi la verità – recensione

Al centro della vicenda troviamo la giovane scrittrice Lowen Ashleigh, reduce dalla recente scomparsa della madre e alle prese con difficoltà economiche. Il suo agente le ha trovato un incarico come ghostwriter, nel quale dovrà occuparsi di portare avanti la celebre serie letteraria della collega Verity Crawford, ignara del fatto che la donna si trovi da tempo in uno stato vegetativo, una condizione tenuta nascosta all’opinione pubblica.

Convinta dal marito Jeremy Crawford, che aveva conosciuto poco prima in circostanze a dir poco forzate, ad accettare l’incarico e a trasferirsi nella loro lussuosa dimora, immersa nelle innevate campagne del Vermont, la protagonista si troverà alle prese con qualcosa di inquietante. Dopo aver trovato un manoscritto dell’autrice, inizia a leggere alcune confessioni disturbanti sulla vita coniugale della coppia, mentre il suo legame con Jeremy si fa ogni giorno più ambiguo, fino a un potenziale punto di non ritorno.

Un racconto che non convince

Bene o male tutto ciò che il pubblico è portato ad aspettarsi, con la girandola di rivelazioni e colpi di scena, avviene in modo più o meno prevedibile. Ma è come Verity gioca con lo spettatore a farsi a tratti irricevibile, finendo per ingannarlo in maniera subdola attraverso una serie di inverosimiglianze che tolgono inevitabilmente fascino al racconto.

Il pubblico cinefilo potrebbe scorgere qualche somiglianza con un grande classico quale Rebecca – La prima moglie (1940) – a sua volta adattamento di un capolavoro letterario – ma in questo caso la consorte è ancora viva, seppure in condizioni critiche. Il problema è che ci troviamo davanti a un film patinato, dove la tensione lascia spazio all’assurdo, rischiando in diverse occasioni di scadere nel ridicolo involontario.

Il regista Michael Showalter, che pur vanta in carriera titoli discreti come Hello, My Name Is Doris (2015) e Spoiler Alert (2022), commette un errore già riscontrabile in un altro suo film generosamente celebrato come Gli occhi di Tammy Faye (2021): privilegiare la forma sulla sostanza, prendendo a modello i thriller erotici degli anni Novanta e le atmosfere di Misery non deve morire (1990), senza una precisa cognizione di causa. Il risultato è un calderone confuso e pasticciato, sprecante la pur sempre brava Anne Hathaway, che anche stando immobile per gran parte della visione ruba comunque la scena agli altri due personaggi principali interpretati da Josh Hartnett e Dakota Johnson, quanto mai anonimi.

Conclusioni finali

La prima metà si carica di suggestioni, ma quando si arriva alla resa dei conti Verity si dimostra per quello che è, ovvero un film narrativamente fallace, difetto in parte condiviso con il romanzo di partenza. Viene meno il rispetto per lo spettatore – e prima ancora per il lettore – in una storia che suggerisce continuamente una direzione per poi tirarsi indietro, alla ricerca del colpo di scena sorprendente, poco importa che sia effettivamente verosimile.

L’atmosfera fintamente torbida, la tensione castrata sul nascere – in quanto lo spettatore riesce ad anticipare gran parte dei risvolti – e il pizzico di erotismo che prova a far capolino qua e là finiscono per apparire espedienti gratuiti, mentre la serie di forzature finali peggiora ulteriormente un quadro già compromesso. E sprecare Anne Hathaway in un ruolo così sacrificato è pura follia.