Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 22 novembre 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Verissimo, Domenica In e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Dati Auditel e ascolti tv di Amici, Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 22 novembre 2026

È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica.

Gli ascolti tv di domenica 22 novembre 2026 premiano Canale 5 nel pomeriggio, mentre Rai 1 si prende la rivincita nel preserale e nell’access prime time. La sfida domenicale tra Domenica In di Mara Venier e Amici di Maria De Filippi vede prevalere il talent show di Canale 5, che supera il 21% di share. Buoni risultati anche per Verissimo di Silvia Toffanin, che nella prima parte sfiora il 20%. In serata, invece, Affari Tuoi riesce ad avere la meglio su La Ruota della Fortuna. Vediamo nel dettaglio tutti i dati Auditel.

Ascolti tv Amici, Domenica In e Verissimo: record per Verissimo

Nel daytime pomeridiano di domenica 22 novembre 2026 è Amici di Maria De Filippi a conquistare il pubblico. Il talent show di Canale 5 registra 2.743.000 spettatori con uno share del 21.6%, confermandosi uno dei programmi più seguiti della domenica pomeriggio. Prima di Amici, L’Arca di Noè aveva interessato 2.181.000 spettatori con il 16.3%.

Su Rai 1, invece, Domenica In di Mara Venier ottiene 2.056.000 spettatori e il 16.4% di share nella prima parte, mentre nella seconda parte si attesta a 1.907.000 spettatori con il 16.6%. La terza parte del contenitore domenicale della rete ammiraglia Rai raccoglie 1.697.000 spettatori pari al 15.3%. A precedere il programma, TG1 Libri aveva conquistato 3.321.000 spettatori con il 24.9%, mentre la presentazione di Domenica In aveva registrato 2.065.000 spettatori e il 15.6%.

Ieri, su Canale 5, ascolti record per “Verissimo”. L’appuntamento domenicale del talk condotto da Silvia Toffanin si conferma anche questa settimana leader di fascia e segna 2.217.000 spettatori totali, 19.73% share individui (28.9% sul target 15-19 anni). Benissimo anche “Verissimo giri di valzer” che registra 2.053.000 spettatori totali con il 16.48% di share individui.

Su Rai 1, Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera intrattiene 1.807.000 spettatori, raggiungendo il 13.9% di share. Un risultato che consente al programma Rai di superare di misura, in termini di share, la parte conclusiva di Verissimo.

Share della fascia del Preserale

Nel preserale è Rai 1 ad avere la meglio con L’Eredità. Il quiz della rete ammiraglia conquista 3.987.000 spettatori con il 22.1% di share, mentre la fase iniziale, La Sfida dei 7, registra 2.917.000 spettatori pari al 18.5%.

Su Canale 5, Caduta Libera si ferma a 2.126.000 spettatori con il 12.5% di share. La parte introduttiva, Inizia la Sfida, raccoglie invece 1.702.000 spettatori e l’11.5%. Il confronto tra i due quiz vede dunque una netta vittoria di Rai 1, avanti di quasi dieci punti percentuali di share nella parte principale.

Ascolti tv fascia oraria Access Prime Time

Sfida decisamente più combattuta nell’access prime time, dove Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna. Il game show di Rai 1 raggiunge 4.539.000 spettatori con il 23.8% di share, imponendosi sul diretto concorrente di Canale 5.

La Ruota della Fortuna raccoglie infatti 4.194.000 spettatori con il 22%, mentre Gira La Ruota della Fortuna registra 3.512.000 spettatori e il 18.5%.