Esistono battaglie per i diritti civili che hanno cambiato la storia della società come la conosciamo oggi, molte delle quali sono ignorate dal grande pubblico. Ben vengano perciò film biografici come Being Heumann, che portano sullo schermo, per lo spettatore moderno, lotte fondamentali che hanno cambiato in meglio la vita di milioni di persone.

Poter accedere a un edificio pubblico, frequentare una scuola, utilizzare i mezzi di trasporto o semplicemente prendere parte alle piccole cose quotidiane senza dover ogni volta superare ostacoli apparentemente insormontabili: barriere architettoniche che troppo spesso hanno separato le persone con disabilità da un’esistenza degna di tal nome. Questa nuova produzione Apple, diretta da Siân Heder, ripercorre la protesta del 1977 a San Francisco, quando oltre cento manifestanti con diverse disabilità occuparono per ventisei giorni un edificio federale pur di ottenere la firma dei regolamenti attuativi della cosiddetta Section 504, tappa fondamentale della loro battaglia.

Being Heumann: tutti per uno, uno per tutti – recensione

Al centro della vicenda troviamo proprio Judith Heumann – da qui il gioco di parole del titolo, che riprende quel Being Human che in inglese vuol dire “essere umano” – un’attivista americana che da anni si batteva per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. Costretta sulla sedia a rotelle fin da quando era bambina a causa della poliomielite, ha dovuto affrontare numerose discriminazioni e ora ha una missione da realizzare. Il governo federale non ha ancora dato piena attuazione a una disposizione legislativa già approvata, che avrebbe garantito maggiori tutele a lei e a molte altre persone in condizioni più o meno gravi.

Stanca di attendere passivamente gli eventi, Judy decide di passare all’azione insieme a decine di attivisti, organizzando un sit-in di protesta presso gli uffici del Dipartimento della Salute, dell’Istruzione e del Welfare a San Francisco, che ben presto si trasforma in un’occupazione a tempo indeterminato della struttura. La protesta attira l’attenzione dell’opinione pubblica e si protrarrà per tutto il tempo necessario a far valere le loro ragioni.

Mai abbassare la guardia

Being Heumann riprende quindi un episodio storico trasformandolo in un racconto corale a più voci, non privo di ironia e momenti decisamente sopra le righe, cercando di evitare quella retorica strappalacrime che ci si poteva attendere da operazioni di questo tipo. Le due ore di visione riescono così a emozionare senza assumere toni ruffiani o ricattatori, complice anche un cast quanto mai verosimile, giacché la maggior parte degli interpreti è effettivamente composta da persone con disabilità, a cominciare dall’ottima protagonista, la britannica Ruth Madeley, nata con la spina bifida. Da segnalare la presenza di Mark Ruffalo, da sempre attivo per cause sociali, nelle vesti del politico “pressato” affinché metta quella maledetta firma risolutrice.

Il risultato è un’opera profondamente riuscita, che anche al netto di alcuni momenti di potenziale stanca pone lo sguardo su un evento chiave e su tematiche da tenere sempre al centro dell’attenzione, affinché, invece di andare avanti, non si torni pericolosamente indietro, soprattutto in una società americana oggi più che mai carica di controversie.

Conclusioni finali

A volte i film biografici che raccontano lotte fondamentali per i diritti civili rischiano di cadere nel didascalismo o nella retorica fine a se stessa, trabocchetti che Being Heumann riesce a evitare anche grazie alla briosa regia di Siân Heder, che aveva già fatto lo stesso con CODA – I segni del cuore (2021). Un film forse premiato generosamente con l’Oscar, ma comunque gradevole e sincero nel riproporre il modello francese, mettendo inoltre al centro della vicenda interpreti realmente sordi.

E anche in quest’occasione la maggior parte del cast è composta da persone con disabilità, una scelta che aumenta la verosimiglianza e l’impatto emozionale di una battaglia di principi e di affermazione, in un affresco corale che spinge a non abbassare mai lo sguardo e a lottare sempre e comunque per ciò che è giusto.