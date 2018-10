Verissimo vs Italia Sì, ovvero Silvia Toffanin vs Marco Liorni. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 13 ottobre 2018? Nel programma di Canale 5 sono giunti ospiti molto amati e che, per un motivo o per l’altro, sono al centro, da mesi, di veri e propri polveroni mediatici. Asia Argento, Nadia Toffa e Ilary Blasi si sono raccontate senza filtri al pubblico dell’ammiraglia Mediaset rispondendo così a tutte le domande della conduttrice.

Verissimo: tutte le interviste di Silvia Toffanin

Sabato 13 ottobre, su Canale 5 nell’appuntamento speciale con Verissimo, che per l’occasione ha preso il via alle 15.40, anziché alle 16.10, Silvia Toffanin ha accolto in studio per un’intensa intervista Asia Argento. Oltre a lei la conduttrice de ‘Le Iene’ Nadia Toffa, l’amica e conduttrice del GF Vip 3 Ilary Blasi, Valerio Merola, ma anche Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che da 25 anni dietro al mitico bancone di Striscia la Notizia.

Nella lunga intervista Asia Argento ha toccato vari argomenti dicendo: “A volte i giorni sembrano interminabili. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio compagno e mio figlio”.

Cotro il produttore cinematografico Harvey Weinstein l’attrice ha dichiarato: “E’ stato un gesto kamikaze. Credo di aver dato fastidio ai potenti e ora sto pagando. Lo rifarei quel gesto, ormai l’ho fatto, ma non mi butto più. Qualcuno doveva dire la verità. E’ stata la mia coscienza a dirmi che dovevo farlo quando ho saputo che c’erano tante donne che avevano subito queste molestie. Nessuna di noi aveva fatto i conti con quello che sarebbe successo dopo. Ha cambiato la nostra vita e il mondo”.

Sul caso Jimmy Bennet, invece, l’attrice ha detto: “Solo una persona disperata può fare un gesto così schifoso come una lettera di ricatto, una cosa inventata di sana pianta per estorcere denaro al mio compagno. Non ho mai detto di essere stata violentata, ma che lui mi è saltato addosso e che io sono rimasta rigida. Ora so perché ho questo meccanismo detto rettiliano, il rettile quando ha paura fa finta di essere morto”.

Nadia Toffa, invece, ha raccontato la sua lotta contro il cancro. “Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente“.

Italia Sì: gli ospiti di Marco Liorni

Nathalie Guetta ha raccontato la sua storia e dopo aver lasciato il suo maestro di ballo di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci ha parlato con Marco Liorni. L’attrice ha commosso e divertito tutti.

Successivamente sono tante le storie che sono state raccontate in trasmissione. Sono però state promosse le giornate del Fai.

Ascolti tv pomeriggio: i dati Auditel di Verissimo e Italia Sì

Cosa dicono gli ascolti tv? Viste le importanti interviste realizzate Silvia Toffanin ha battuto facilmente Marco Liorni oppure no? Quale trasmissione ha preferito il pubblico?

Italia Sì ha intrattenuto una media di 1.097.000 spettatori pari al 10.90% di share nella prima parte e 1.364.000 spettatori pari al 12.60% di share nella seconda.

Verissimo, invece, ha conquistato una media di 2.009.000 telespettatori pari al 16.30% di share nella prima parte e 2.319.000 telespettatori pari al 21.90% di share nella seconda.