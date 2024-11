Silvia Toffanin torna in onda con il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Tanti nuovi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto nelle interviste. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 23 e domenica 24 novembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 23 novembre 2024

Sabato 23 novembre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio ospite per la prima volta in assoluto Kimberlin Brown, l’attrice che da più di 30 anni interpreta il personaggio di Sheila Carter nella soap dei record “Beautiful”. Non solo, spazio a due imperdibili interviste a cuore aperto che vedono protagoniste la cantante Fiordaliso e la showgirl Carmen Russo.

E ancora: in studio la showgirl ed attrice Angela Melillo che presenterà al pubblico sua figlia Mia. Infine spazio alla simpatia irresistibile del comico ed imitatore Francesco Cicchella.

Verissimo, gli ospiti di domenica 24 novembre 2024

Verissimo torna in onda anche domenica 24 novembre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di domenica Chiara Balistreri con la mamma Roberta per parlare della fine dell’incubo vissuto per mesi. Dopo l’arresto in Romania di Gabriel Constantin, Chiara Balistreri, vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, aveva denunciato via social la sua paura di diventare l’ennesimo caso di femminicidio, dopo che il ragazzo era evaso dagli arresti domiciliari.

Spazio poi all’intervista di Lina Tombolato e Sara Doris, moglie e figlia di Ennio Doris, il banchiere ricordato nella film tv “Ennio Doris – C’è anche domani”. E ancora: Eleonora Giorgi con il figlio Andrea per raccontare l’evoluzione della malattia. Ma non finisce qui, visto che direttamente dal Grande Fratello 2024 arriva Enzo Paolo Turchi, mentre reduce dal grandissimo successo di Tale e Quale Show c’è Cristiano Malgioglio. Infine ospiti anche Marco D’Amore e Maria Esposito che tornano nelle sale, insieme, con il film “Criature”.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.