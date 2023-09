Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, tutto pronto per il duplice appuntamento del weekend con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, gli ospiti e i protagonisti delle puntata di sabato 16 e domenica 17 settembre 2023.

Verissimo, gli ospiti sabato 16 settembre 2023

Sabato 16 settembre 2023 dalle ore 16.30 appuntamento Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin. Una puntata che si preannuncia scoppiettante visto che la padrona di casa ha in serbo una graditissima sorpresa per i telespettatori della soap “Terra Amara”. Ospite in studio, infatti, Uğur Güneş protagonista di una intervista esclusiva. L’attore, che nella soap turca interpreta il personaggio di Ylmaz, si racconterà a cuore aperto tra il successo professionale e la vita privata.

Tra gli ospiti di sabato 16 settembre anche l’attrice Micaela Ramazzotti premiata durante l’ultimo Festival del Cinema di Venezia per il suo primo film da regista “Felicità“. E ancora in studio: Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi, nata dal matrimonio con Morgan. Infine ospiti anche Alena Seredova per raccontare del suo matrimonio e la grandissima Orietta Berti.

Verissimo ospiti di domenica 17 settembre 2023

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche per domenica 17 settembre 2023. Nella seconda puntata della settimana tante sorprese e graditissimi ospiti protagonisti delle interviste realizzate dalla padrona di casa Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti di domenica 17 settembre segnaliamo: Murat Ünalmış, l’attore della soap di successo “Terra Amara” dove interpreta il ruolo di Demir. E ancora ospiti: la cantante Iva Zanicchi che prossimamente sarà impegnata nella nuova edizione di “Io canto” e Barbara Palombelli tornata in tv con la nuova stagione di Forum. Ospite in studio anche Emanuele Filiberto di Savoia per un’intervista esclusiva. Infine per la prima volta in studio anche la grandissima Edwige Fenech.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio su Canale. 5.