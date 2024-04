Terra Amara ha fatto il suo debutto sui teleschermi italiani il 4 luglio 2022 e ha subito conquistato il cuore di migliaia di fans. La soap turca in questi due anni di programmazione ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per appassionare il pubblico italiano, facendo registrare ascolti record. La soap di Canale 5 è così diventata un prodotto di punta delle reti Mediaset. Purtroppo però – come ben sanno i telespettatori – è arrivata alla sua fase finale e mancano ormai pochi episodi alla fine. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata Terra Amara e cosa accadrà? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Terra Amara, numeri record per la soap turca Mediaset

Le serie TV turca è stata oggetto – nel corso dei due anni di programmazione – di numerose variazioni di palinsesto. Dopo aver debuttato nel daytime di Canale 5 si è “trasferita” lo scorso 11 marzo nella fascia serale del venerdì per lasciare spazio a Endless Love, talvolta “raddoppiando” l’appuntamento anche nel giovedì sera di Canale 5, e mantenendo quello nel daytime domenicale con i suoi fans. A partire dal 2 maggio prossimo la serie turca sarà oggetto di un nuovo cambio di palinsesto che “cancellerà” l’appuntamento del venerdì sera, spostandosi al giovedì.

Nonostante questi stravolgimenti Terra Amara ha saputo mantenere alti gli ascolti, arrivando a sfiorare i tre milioni di telespettatori e toccando il 21% di share, rivelandosi così una delle soap Mediaset più amate. Il segreto di questo successo è racchiuso in quel mix perfetto tra amori, intrighi e complotti che animano ogni puntata della serie turca.

Terra Amara quando finisce?

Come ben sanno i fans, la soap è ormai giunta alla sua quarta stagione e si sta avviando verso il gran finale di sempre. Terra Amara 5 non ci sarà, e al termine di questa stagione dovremmo dire addio ai nostri beniamini. Ma quando è previsto l’ultimo episodio di Terra Amara?

Stando alla programmazione attuale assisteremo alla puntata finale domenica 19 maggio 2024.

Come finisce Terra Amara?

Quale sarà il destino degli abitanti di Cukurova? Purtroppo per la protagonista principale non ci sono belle notizie. Züleyha infatti si troverà a piangere – ancora una volta – la persona amata. Dopo la morte di Yilmaz e quella di Demir, anche Hakan perderà la vita. Il marito di Züleyha morirà tra le sue braccia, dopo essere stato colpito in pieno da un colpo di pistola sparato da Betul. La figlia di Sermin cercherà poi di fuggire, ma verrà incastrata e finirà in carcere.

Nel frattempo Sermin finirà per strada. La cugina degli Yaman perderà tutto e chiederà aiuto al sindaco che le darà la possibilità di lavorare come spazzina per il Paese, per poi morire di stenti.

Fikret si rifarà una vita con Zeynep. La coppia avrà una figlia che chiameranno Mujigan. Anche Cetin dopo la morte della compagna si innamorerà di nuovo e diventerà padre della figlia che chiamerà Gulten.

Dopo anni passati ad essere Sindaca della città di Cukurova, Lutfiye dirà addio ai suoi cari tra le braccia e l’amore del nipote Fikret che non l’ha mai lasciata da sola.

Adnan diventerà uno dei giovani registi più quotati e apprezzati al mondo grazie a un film nel quale racconterà dettagliatamente le tormentate vicende della sua mamma dopo l’arrivo a Cukurova. Sarà proprio attraverso la voce narrante di Adnan che potremmo scoprire il destino dei protagonisti più piccoli di Terra Amara. Attraverso il suo racconto scopriremo che Leyla seguirà le orme del padre e diventerà un ingegnere meccanico, diventerà anche mamma del piccolo Demir. Il racconto di Adnan ci porterà anche negli Stati Uniti, dove Uzum lavora in una clinica pediatrica a Chicago, prendendosi cura dei pazienti più piccoli.