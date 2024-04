“Stasera tutto è possibile“, il comedy show condotto da Stefano De Martino torna in prima serata su Rai2 con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda stasera, lunedì 29 aprile 2024.

Stasera tutto è possibile, ospiti di lunedì 29 aprile 2024

Lunedì 29 aprile 2024 dalle ore 21.20 va in onda la quinta puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show più pazzo e divertente della tv presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Sulla scia degli ottimi ascolti delle precedenti puntate, il conduttore e ballerino è pronto a regalare al pubblico di Rai2 una nuova puntata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento dall’Auditorium Rai di Napoli.

Il tema di stasera è “Essere e Benessere” con la partecipazione di tanti ospiti e personaggi del mondo della tv e dello spettacolo come sempre pronti a mettersi alla prova. Ecco gli ospiti di stasera: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito. E ancora: la bellissima attrice Manuela Arcuri, l’ex vincitore del Grande Fratello Jonathan Kashanian, Roberto Lipari, Giulia Vecchio. Come sempre immancabile la presenza di Vincenzo De Lucia che staserà si calerà nei panni di Maria De Filippi e la mascotte del programma il Panda, animato da Francesco Garzia.

All'improvviso il genio 🤣Anzi: i geni 🙄

Stasera tutto è possibile 2024, i giochi del programma

Durante la quinta puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino spazio al divertimento e all’intrattenimento. Non solo i famosi giochi, ma anche le imitazioni di Vincenzo De Lucia che questa sera sarà Maria De Filippi.

Il cuore del comedy show di successo restano i giochi che vedranno gli ospiti e personaggi vip mettersi alla prova. Tra i giochi, oltre all’immancabile “Stanza Inclinata”, icona del programma, ci saranno: “Stammi dietro dance”, “All’unisono”, “Decollo immediato”, “Segui il labiale” e “Dammi due mani”. Inoltre, farà il suo esordio “Vorrei ringraziare”, un nuovo gioco in cui alcuni ospiti saranno chiamati a centro palco e, dopo aver ricevuto il “Golden Step” per una determinata categoria, dovranno salire sul podio e fare un discorso di ringraziamento per il premio appena ricevuto.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è il lunedì in prima serata su Rai2.