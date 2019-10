Domani pomeriggio, sabato 5 ottobre 2019, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto dalla bravissima Silvia Toffanin. Quali saranno gli ospiti della puntata? Di seguito la lunga lista di personaggi invitati nel salotto della conduttrice.

Verissimo ospiti 5 ottobre 2019

Quali saranno gli ospiti di Verissimo nella puntata del 5 ottobre 2019? In studio ci saranno Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. La coppia ha di recente avuto una bellissima figlia di nome Stella. L’ex bomber e l’ex velina, inoltre, si sono sposati civilmente lo scorso 18 marzo 2019 in una cerimonia riservata tenutasi ad Affori, presso Milano, a villa Litta. Nello studio di Silvia Toffanin racconteranno l’emozione di essere diventati marito e moglie e soprattutto genitori.

Tra gli ospiti ci sarà anche Bar Refaeli, supermodella e conduttrice israeliana. La Refaeli, in dolce attesa, parlerà anche del suo ex compagno Leonardo Di Caprio: “È stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione”.

In studio ci saranno anche la bellissima attrice Ilenia Pastorelli, i Modà, Vittorio Magazzù, che interpreta il figlio di Rosy Abate nella serie televisiva, Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, freschi di matrimonio, e Silvia D’Amico.

Verissimo, tra gli ospiti del 5 ottobre 2019 anche Serena Rossi

La lunga rosa di ospiti della puntata del 5 ottobre 2019 di Verissimo si chiude con Serena Rossi. L’attrice e cantante sarà ospite nello studio di Silvia Toffanin, mentre stasera sarà quarto giudice a Tale e Quale Show.

Serena parlerà sicuramente della sua storia d’amore con Davide Devenuto, attore di Un posto al sole e di Rosy Abate 2. La coppia è vicina al matrimonio, che potrebbe arrivare l’anno venturo.

Davide, di recente, ha fatto una bellissima proposta di matrimonio alla sua Serena in diretta a Domenica In, programma condotto da Mara Venier. I due, però, non hanno ancora fissato la data e chissà se la Toffanin riuscirà ad avere nuovi dettagli riguardo le nozze.