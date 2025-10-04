Tutto pronto per il primo appuntamento di oggi di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Il programma televisivo di interviste torna con il duplice appuntamento settimanale su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste delle puntate in onda sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 4 ottobre 2025

Oggi, sabato 4 ottobre 2025 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Spazio a nuove interviste a protagonisti e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione pronti a condividere con i telespettatori i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. Tra gli ospiti della puntata di oggi Annamaria Bernardini de Pace protagonista di una intervista a cuore aperto tra carriera e vita privata. Spazio poi alla prima intervista di Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore.

Si continua poi con Carly Tommasini, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e con Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello che racconta tutto il suo amore per il marito Ascanio Pacelli e la sua famiglia. E ancora: Francesca De Andrè pronta a raccontare la terribile vicenda di un amore tossico e pericoloso. Infine Caner Şahin e Feyza Sevil Güngör gli attori protagonisti di Tradimento.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 5 ottobre 2025

L’appuntamento con Verissimo e le interviste di Silvia Toffanin torna anche domenica 5 ottobre 2025 con la seconda puntata della settimana. Domenica 5 ottobre dalle 16.30 in studio ospite Alessandro Michieletto, il pallavolista che ha fatto sognare tutta Italia vincendo, con la Nazionale Maschile, l’ultima Coppa del Mondo di Volley. In studio il grandissimo Lino Banfi per una intervista emozionante ed imperdibile.

Spazio poi all’intervista a Veronica Peparini e Andreas Müller che, dopo tanti anni d’amore e la nascita delle loro gemelline, hanno da poco celebrato il loro matrimonio. In studio anche Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne. Dalla casa del Grande Fratello Vip arrivano Helena Prestes e Javier Martinez sempre più innamorati. Infine drammatica testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna brutalmente uccisa nel 2022 dall’ex compagno, condannato all’ergastolo

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.