Dopo la lunga pausa natalizie torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 11 gennaio 2025

Sabato 11 gennaio 2025 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con il weekend di “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di sabato 11 gennaio, la prima del nuovo anno, tanti nuovi ospiti e personaggi di spicco del mondo della televisione e dello spettacolo pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima. La prima protagonista è Anna Galiena per un ritratto inedito sulla sua vita privata e professionale. E ancora in studio: la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

Ma non finisce qui, Silvia Toffanin incontra Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, che si è fatta conoscere ed apprezzare dal grande pubblico durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. Spazio poi al racconto di Manuel Bortuzzo, il nuotatore paralimpico. Infine la storia di Mal e Max Laudadio, storico inviato di “Striscia la Notizia”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 12 gennaio 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 12 gennaio 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi c’è sicuramente lo stilista Guillermo Mariotto che nelle ultime settimane è stato al centro del polemiche per la sua improvvisa uscita di scena a Ballando con le Stelle.

Silvia Toffanin è pronta poi ad incontrare: Sonia Bruganelli, Naike Rivelli, Ivana Spagna ed Eleonora Giorgi. E ancora in studio Stephano e Matteo, la coppia vittima di una terribile aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno a Roma e che ha scatenato, però, un’onda di solidarietà in tutta Italia.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.