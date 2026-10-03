Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin, torna con il doppio appuntamento del weekend su Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 3 e domenica 4 settembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 3 ottobre 2026

Oggi, sabato 3 ottobre 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Ospite in studio per la prima intervista Milo Infante approdato su Rete 4 con i programmi “Ore 11” e “Verità nascoste”. Spazio poi a Simone Annicchiarico, reduce dall’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2026 da cui è stato squalificato. Un’esperienza forte per il conduttore che è pronto a raccontare cosa è successo.

Si prosegue poi con una intervista ad Anna Tatangelo che da pochi mesi è diventata mamma della piccola Beatrice. Questa volta però la cantante di “Ragazza di periferia” non sarà sola, visto che in studio ci sarà il primo figlio Andrea. Tra gli ospiti di puntata anche Soraya Sabetta, tra le protagoniste più discusse di Temptation Island. Infine Berk Oktay, l’attore turco che presta il volto al personaggio di Çağatay nella serie di Canale 5 “Forbidden Fruit

Verissimo, domenica 4 ottobre 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 4 ottobre, dalle ore 16.30 con tante nuove interviste. Ampio spazio sarà dedicato al Caso Garlasco dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio con una intervista esclusiva ai genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, che hanno deciso di rompere il silenzio.

Ospite poi Michelle Hunziker che dalla prossima settimana sarà alla conduzione della nuova stagione di “Zelig 30”. Tra gli ospiti anche Filippo Bisciglia, il conduttore pronto a raccontarsi tra vita privata e professionale dopo il grandissimo successo dell’ultima edizione di “Temptation Island”. Infine ospiti anche Sonia Bruganelli e Licia Colò, protagonista questa estate di diversi attacchi social.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.