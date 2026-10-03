Ascolti tv venerdì 2 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Francia-Italia” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 2 ottobre 2026?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Francia-Italia vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 2 ottobre 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Francia-Italia” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?
Rai1: Francia-Italia, la partita di Nations League ha incollato alla tv 7.848.000 spettatori pari al 40.8% di share.
Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie tv con protagonista Giampaolo Morelli hanno appassionato 605.000 spettatori (3.5%).
Rai 3: Exodus, il film il svedese diretto da Abbe Hassan ha emozionato 459.000 spettatori con lo 2.5%.
Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha coinvolto 1.216.000 spettatori con il 9.9% di share.
Canale 5: Grande Fratello Vip, la sesta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.555.000 spettatori con uno share del 13.8%.
Italia 1: Shooter, il film del 2007 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Mark Wahlberg ha tenuto col fiato sospeso 851.000 spettatori (share 5.1%).
La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha fatto compagnia a 643.000 spettatori e il 4.9%.
Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 343.000 spettatori pari al 2.9%.
Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha divertito 726.000 spettatori con uno share del 4%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: NON IN ONDA;
- Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 ottobre 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.212.000 spettatori con il 12.4% nella prima parte e 1.403.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.396.000 spettatori con il 19.1%;
- Vita in Diretta: 1.433.000 spettatori con il 21.3% nella presentazione e 1.646.000 spettatori con il 21.4%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.622.000 spettatori pari al 14.4%;
- Beautiful: 1.954.000 telespettatori con uno share del 17.9%;
- Forbidden Fruit: 2.158.000 spettatori e il 20.8% di share;
- Uomini e Donne: 2.214.000 spettatori e il 24.9% di share;
- Tutto per la mia famiglia: 1.801.000 spettatori e il 24.6%;
- Dentro La Notizia: 1.256.000 spettatori pari al 19% nella prima parte e 1.131.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.