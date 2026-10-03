Ascolti tv 2 ottobre 2026: Francia-Italia (40.8%), Grande Fratello Vip (13.8%), La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
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Uefa Nations League 2020

Ascolti tv venerdì 2 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Francia-Italia” contro “Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 2 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Francia-Italia vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 2 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Francia-Italia” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: Francia-Italia, la partita di Nations League ha incollato alla tv 7.848.000 spettatori pari al 40.8% di share.

Rai 2: L’Ispettore Coliandro, le repliche della serie tv con protagonista Giampaolo Morelli hanno appassionato 605.000 spettatori (3.5%).

Rai 3: Exodus, il film il svedese diretto da Abbe Hassan ha emozionato 459.000 spettatori con lo 2.5%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha coinvolto 1.216.000 spettatori con il 9.9% di share.

Canale 5Grande Fratello Vip, la sesta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha intrattenuto 1.555.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Italia 1Shooter, il film del 2007 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Mark Wahlberg ha tenuto col fiato sospeso 851.000 spettatori (share 5.1%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha fatto compagnia a 643.000 spettatori e il 4.9%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 343.000 spettatori pari al 2.9%.

Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha divertito 726.000 spettatori con uno share del 4%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: NON IN ONDA;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 ottobre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 1.212.000 spettatori con il 12.4% nella prima parte e 1.403.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 1.396.000 spettatori con il 19.1%;
  • Vita in Diretta: 1.433.000 spettatori con il 21.3% nella presentazione e 1.646.000 spettatori con il 21.4%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip: 1.622.000 spettatori pari al 14.4%;
  • Beautiful: 1.954.000 telespettatori con uno share del 17.9%;
  • Forbidden Fruit: 2.158.000 spettatori e il 20.8% di share;
  • Uomini e Donne: 2.214.000 spettatori e il 24.9% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 1.801.000 spettatori e il 24.6%;
  • Dentro La Notizia: 1.256.000 spettatori pari al 19% nella prima parte e 1.131.000 spettatori pari al 15.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.