Tutto pronto per il weekend targato Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni del doppio appuntamento in onda sabato 24 e domenica 25 settembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 24 ottobre 2026

Oggi, sabato 24 ottobre 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata c’è Levante, l’artista che ha recentemente pubblicato un nuovo album dal titolo “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza“. Si prosegue poi con l’intervista a Claudia Galanti pronta a raccontarsi dopo un lungo periodo fatto di buio e dolore.

Spazio poi all’intervista a Gabriele, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di “Temptation Island” dove ha partecipato con la ex fidanzata Sara. E ancora: l’ex schermidore azzurro Aldo Montano, mentre dal mondo “Forbidden Fruit” l’attore Erdal Ozyağcılar che presta il volto allo spietato Hasan Ali. A chiudere la prima puntata il dolore e la richiesta di giustizia di Carmela e Valeria, rispettivamente moglie e figlia di Salvatore Calignano, l’operaio edile morto lo scorso 3 ottobre in seguito a un tragico e misterioso incidente avvenuto nei pressi del capannone in cui lavorava, a Caivano.

Verissimo, domenica 25 ottobre 2026: tutti gli ospiti

Verissimo torna anche domenica 25 ottobre, dalle ore 15:45 con una la seconda puntata del weekend. Tra gli ospiti Manuela Arcuri da settimane al centro di un gossip per una presunta relazione con il principe Domenico Antonio Pallavicino. L’attrice ha deciso di rompere il silenzio rivelando: «hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio. Per ora c’è una bellissima amicizia». La Arcuri ha poi aggiunto: «è un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare».

Si prosegue poi con l’intervista a Matteo Materazzi, ex calciatore che dal 2024 convive con la SLA per l’occasione con la moglie Maura. Tornano in studio Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli per ricordare la mamma Eleonora Giorgi e raccontare le belle novità in arrivo nella loro famiglia. Tra gli ospiti della puntata che il grandissimo Lino Banfi, la ballerina e coreografa Veronica Peparini e infine Piera Maggio, la mamma di Denise, a 22 anni dalla scomparsa della figlia.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.