Si è conclusa da poco l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 23 ottobre 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 12a puntata di venerdì 23 ottobre

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 23 ottobre 2026 prende il via con l’ingresso di Ilary Blasi. Dopo il consueto saluto alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si entra subito nel vivo con i temi caldi della puntata. Marina La Rosa si siede sulla poltrona che scotta per un faccia a faccia con gli altri concorrenti. La scelta di non partecipare alla lista della spesa ha causato la perdita di alcuni prodotti alimentari facendo arrabbiare gli altri coinquilini. Sempre di cibo si parla anche nello scontro tra Guendalina Tavassi e i concorrenti giovani, ma questa volta l’oggetto della discordia era una busta di biscotti scomparsa e consumata nel cuore della notte dai più giovani.

Fortunatamente ci sono Valeria Marini e Carmen di Pietro che, dopo aver discusso, non solo fanno pace, ma regalano anche una battle sulle note di un successo di Jennifer Lopez. Si prosegue poi con un momento davvero emozionante: Jonathan riabbraccia la mamma e confessa il suo sogno: diventare padre. Intanto nella casa è scappato il primo bacio tra Roncaccia e Piera, ma questa “storia” secondo Alex Belli è adolescenziale. Un commento che fa scoppiare un durissimo faccia a faccia tra l’attore e Roncaccia.

Chi è uscito ieri sera 23 ottobre dal Grande Fratello Vip 2026?

Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 c’è stato anche il verdetto del televoto. Il pubblico da casa, infatti, era chiamato a decidere chi salvare tra Roncaccia, Megan, Andreas, Marina La Rosa, Guendalina, Giacomo e Jonathan. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato dalla casa.

Alla fine il concorrente meno salvato dal pubblico – e di conseguenza – il terzo eliminato dalla casa è stato Giacomo.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 23 ottobre

Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non sono mancate le nomination, questa volta per decidere il prossimo concorrente eliminato dalla casa. Nella casa tutti i concorrenti hanno espresso il loro voto palesemente.

Nessun concorrente immune. I concorrenti più votati della casa sono Roncaccia, Megan, Andreas, Marina La Rosa, Guendalina, Giacomo e Jonathan. Chi vuoi salvare tra Roncaccia, Megan, Andreas, Marina La Rosa, Guendalina, Giacomo e Jonathan? Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato dalla casa.