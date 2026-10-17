Silvia Toffanin torna con Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste trasmesso nel weekend su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni del doppio appuntamento in onda sabato 17 e domenica 18 settembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 17 ottobre 2026

Oggi, sabato 17 ottobre 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Ospite in studio per una intervista che si preannuncia imperiale la grandissima Luciana Littizzetto, tra i giudici della nuova edizione di “Tu si que vales”. Si prosegue poi con una speciale intervista a Alex Baudo, il figlio dell’indimenticabile Pippo Baudo, che parlerà del rapporto con il padre e incontrerà anche Katia Ricciarelli.

Tra le interviste di sabato 17 ottobre di Verissimo anche quella a Simone Conte e Raffaele Pelligra, i due giovani tuffatori azzurri che hanno conquistato la medaglia d’argento nel sincro dalla piattaforma, ai Campionati Europei di Parigi 2026. Torna poi Clizia Incorvaia, protagonista di una vicenda complessa con l’ex marito. Infine, spazio alle emozioni di Sara e Soraya, tra le protagoniste, con le loro storie d’amore tormentate, dell’ultima edizione di Temptation Island.

Verissimo, domenica 18 ottobre 2026: tutti gli ospiti

Verissimo torna anche domenica 18 ottobre, dalle ore 16.30 con una la seconda puntata del weekend. Dopo l’intervista esclusiva ad Amanda Knox, Silvia Toffanin tornerà a occuparsi dell’omicidio di Meredith Kercher, che a distanza di quasi vent’anni fa ancora discutere, ospitando l’altro protagonista del caso giudiziario: Raffaele Sollecito.

Spazio poi all’intervista a Luca Dotto che, dopo l’addio al nuoto, è pronto a dare il via ad un nuovo capitolo della sua vita. Da non perdere l’intervista doppia a due regine dello spettacolo come Amanda Lear e Iva Zanicchi. Da Amici di Maria De Filippi, invece, il giudice Samurai Jay pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e lavorativa. Infine l’omaggio a Wilma De Angelis, volto amatissimo della tv, scomparsa domenica scorsa, con la sua ultima ed intensa intervista.

L’appuntamento con Verissimo è il sabato e la domenica su Canale 5.