Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di oggi, sabato 17 e domani domenica 18 gennaio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 17 gennaio 2026

Oggi, sabato 17 gennaio 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Ospiti in studio Gabriele Muccino e Miriam Leone, regista ed attrice, del nuovo film “Le cose non dette” in uscita in tutte le sale cinematografiche dal 29 gennaio. Spazio poi ad una intervista a cuore aperto a Martina Colombari, la ex Miss Italia reduce dal grande successo di Ballando con le Stelle e del film dei record “Buen Camino” di Checco Zalone. E ancora in studio anche Roberta Capua.

In studio anche Raniero Monaco di Lapio, ex concorrente del Grande Fratello, protagonista maschile della fiction “A testa alta – Il coraggio di una donna” con Sabrina Ferilli. Si prosegue poi con Gemma Galgani, la dama più famosa di Uomini e Donne. Infine spazio a Marco Foresta pronto a raccontare, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, la sua storia di sofferenza e rinascita.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 18 gennaio 2026

Verissimo torna anche nella giornata di domani, domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 16:00 con la seconda puntata della settimana. Ospiti in studio Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che presto diventeranno genitori per la seconda volta. E ancora il ritorno di Katia Ricciarelli per raccontare e ricostruire la sua straordinaria carriera in occasione del suo 80esimo compleanno.

In studio anche un buon compleanno a Iva Zanicchi, l’aquila di Ligonchio, pronta a festeggiare i suoi 85 anni con tutto il pubblico di Verissimo. Si prosegue con l’intervista a Clizia Incorvaia e i quarant’anni di carriera e la vita di Nancy Brilli. Infine Celeste Covino pronto a raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito.

