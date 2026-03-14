Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna con due imperdibili appuntamenti su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 14 e domenica 15 marzo 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 15 marzo 2026

Oggi, sabato 14 marzo 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Si parte con una intervista a Camila Giorgi, la ex tennista che lo scorso anno abbiamo visto anche nelle vesti di naufraga a L’Isola dei Famosi. La ex tennista è pronta a raccontare la sua nuova vita personale: la gravidanza e il matrimonio il marito Andreas Pasutti. Ospite in studio anche Alexia che nei prossimi giorni sarà protagonista a Milano di un concerto – evento dedicato alla sua carriera.

Si prosegue poi con Helena Prestes, la modella ed ex concorrente del Grande Fratello che recentemente ha perso il papà. Tra gli ospiti anche l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio e il rapper GionnyScandal, tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infine intervista di famiglia per Carmen Di Pietro, ospite in studio con i figli Alessandro e Carmelina.

Verissimo, domenica 15 marzo 2026: ospiti e il ricordo di Enrica Bonaccorti

Silvia Toffanin torna con Verissimo anche domenica 15 marzo, dalle ore 15:30, con una nuova puntata dedicata in parte al ricordo di Enrica Bonaccorti. Per l’occasione sarà riproposta la sua ultima intervista dello scorso 25 gennaio. Non mancheranno ospiti tra questi Ilary Blasi per una intervista a pochi giorni dal ritorno in tv alla conduzione del Grande Fratello Vip. In studio anche Antonella Elia pronta a tornare da concorrente nella casa di Cinecittà.

Si prosegue poi con una intervista – ritratto a Patty Pravo, icona della musica italiana che ha da poco festeggiato 60 anni di carriera. In studio anche Elettra Lamborghini e Francesco Renga reduci dal Festival di Sanremo 2026. Infine ospiti Patrizia Mercolino, con il marito Antonio e il loro avvocato Francesco Petruzzi per un aggiornamento sulla straziante perdita del loro piccolo Domenico, scomparso a febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 su Canale 5.