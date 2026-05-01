Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 1 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore avete necessità di ricevere una conferma che però tarda ad arrivare: cercate di non forzare la mano e godetevi la tranquillità di oggi. Per quanto riguarda il lavoro i progetti avviati mesi fa iniziano a mostrare i primi frutti. La salute è in una fase di recupero energetico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il lavoro richiede attenzione, specialmente se state gestendo trattative economiche o contratti in sospeso: cercate di essere cauti in caso di spese impreviste. In amore si fa sempre più forte il desiderio di stabilità. La forma fisica è buona, ma fate attenzione a non eccedere con i peccati di gola durante i pasti conviviali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle di oggi favoriscono i contatti e la comunicazione sul lavoro con un clima positivo e stimolante per chi è alla ricerca di novità e nuove collaborazioni. In amore è il momento di una fase di grande curiosità: chi è single potrebbe fare incontri interessanti. Per la salute, il consiglio è quello di muovere il corpo: un’attività fisica leggera aiuterà a scaricare i nervi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il benessere fisico è al centro dell’attenzione: avvertite la necessità di rimettervi in riga con uno stile di vita più sano e regole. Sul lavoro la vostra intuizione vi permette di anticipare una mossa della concorrenza oppure dei colleghi. In amore regna una dolcezza profonda, ideale per chiarire vecchi malintesi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nella giornata di oggi la passione è la protagonista assoluta in amore: lasciate che le emozioni scorrano libere senza paure. Sul lavoro nuove sfide interessanti in arrivo per mettere ancora di più in luce la vostra ambizione. La salute è eccellente, vi sentite carichi di una vitalità davvero contagiosa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sul lavoro la vostra precisione vi aiuterà a risolvere un piccolo intoppo burocratico. In amore potreste sentirvi sotto pressione oppure molto critici verso il partner: cercate di lasciar correre i dettagli non importante. Per quanto riguarda la salute, è il momento di staccare la spina e di rilassarvi un pò!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

I sentimenti sono favorita da un transito planetario dolce che vi esorta a cercare il compromesso e la bellezza in ogni rapporto. Nel lavoro i vostri sforzi non sono ancora pienamente riconosciuti, ma presto tutto cambierà. La salute beneficia di un clima sereno, ma non trascurate di proteggere la pelle.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

L’istinto vi guida alla grande nel lavoro anche nelle sfide più dure. In amore, la serata si preannuncia intensa e magnetica. Il benessere fisico richiede un po’ di attenzione alla zona lombare: evitare di sollevare pesi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’entusiasmo non vi manca e sul lavoro siete in grado di contagiare in modo positivo tutte le persone che collaborano con voi. In amore cercate di non essere troppo sfuggenti: chi vi ama ha bisogno della vostra presenza concreti. La salute è ottima, la vostra energia mentale trascina quella fisica.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sul lavoro la vostra determinazione vi consente di gestire ogni impegno alla grande. In amore la giornata di oggi è utile per fare discorsi seri sul futuro e per gestire questioni legate alla casa. La forma fisica è solida, ma attenzione alle ginocchia o alle articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore siete alla ricerca di nuovi stimoli e di un dialogo che vada oltre. La noia è la vostra peggiore nemica in questo periodo. Per il lavoro, è una fase di grande creatività in cui potete proporre soluzioni fuori dagli schemi. La salute è buona, ma cercate di regolarizzare il ciclo del sonno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità che vi caratterizza vi consente di vivere i sentimenti con una profondità rara, rendendo la giornata di oggi magica in amore. Sul lavoro non fidatevi troppo di promesse verbali, anzi cercate sempre di avere delle conferme scritte. Per quanto riguarda il benessere, la meditazione o l’ascolto di buona musica saranno fondamentali per mantenere alto il vostro equilibrio psicofisico!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.