Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 21 febbraio 2026

Oggi, sabato 21 febbraio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio per una intervista – ritratto l’attrice Margareth Madè, a seguire per la prima volta il comico ed imitatore Vincenzo De Lucia. E ancora in studio l’attrice Corinne Clery che negli ultimi anni è stata concorrente del Grande Fratello.

Tra gli ospiti della puntata di sabato 21 febbraio 2026 anche Kaspar Capparoni, l’attore tra i protagonisti di “Una nuova vita”, la serie tv campione d’ascolti con Anna Valle su Canale 5. Infine ospite in studio Silvia Radin, la cugina di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 22 febbraio 2026

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 15:30 con la seconda puntata del weekend. In studio ospite di una intervista imperdibile l’attrice Stefania Sandrelli pronta a raccontarsi tra vita professionale e privata. E ancora due rappresentanti del bel canto all’italiana: Al Bano e Noemi, ai vertici delle classifiche con il nuovo singolo “Bianca”.

Si prosegue poi con Achille Polonara, campione di basket alle prese con una lunga battaglia contro la leucemia. Un periodo complicato della sua vita che ha deciso di raccontare nel libro in uscita “Il mio secondo tempo”. Ma non finisce qui in studio arriva il ballerino Andreas Müller, ex vincitore di “Amici”, al centro di uno scontro social con gli haters. Spazio poi alla vicenda di Rita de Crescenzo che racconterà del figlio Francesco ferito a Napoli con una arma da taglia.

Infine Evelina Sgarbi per le ultime news sulla vicenda che coinvolge il padre Vittorio Sgarbi.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 su Canale 5.