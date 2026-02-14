Torna Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni delle interviste delle puntate di oggi, sabato 14 febbraio e domani domenica 15 febbraio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 14 febbraio 2026

Oggi, sabato 14 febbraio 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ospite in studio per la prima volta Saul Nanni, il giovane attore protagonista del film “La gioia” con Valeria Golino. E ancora: un compleanno speciale per Melissa Satta, l’ex velina di Striscia La Notizia, che ha festeggiato 40 anni. Si prosegue con l’intervista ritratto di Marina La Rosa, la celebre “gatta morta” del primo indimenticabile Grande Fratello.

E ancora: ospite in studio il coreografo e regista Luciano Cannito, in passato ex compagno di Rossella Brescia. Infine il meraviglioso progetto di vita di Luca Trapanese, padre di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato, da single, nel 2018.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 15 febbraio 2026

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 15:30 con la seconda puntata del weekend. Super ospite di puntata Rita Pavone. La cantante di “Cuore” e tanti altri successi è pronta a raccontarsi tra vita privata e lavorativa. Si prosegue poi con Fiordaliso, la voce di “Non voglio mica la luna”, che ha da poco pubblicato un best of dei suoi successi. E ancora: la prima intervista di coppia per Rocco Casalino e il suo compagno Alejandro.

Tra gli ospiti della puntata anche Rosita Celentano e Rossella Brescia. Dalla casa del Grande Fratello Vip dello scorso anno arrivano Helena Prestes e Javier Martinez per raccontare il loro primo anno d’amore. Infine, la dolorosa testimonianza e la ricerca di verità di Sabrina e Luca, i genitori di Alex Marangon, il venticinquenne morto nel giugno del 2024, in provincia di Treviso, in circostanze ancora poco chiare.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 su Canale 5.