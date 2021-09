Tutto pronto per la nuova edizione di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Grandi novità per l’edizione 2021-2022 che, complice il successo di pubblico, raddoppia con due appuntamenti settimanali. Ecco per voi tutti gli ospiti della puntate di sabato 18 settembre 2021 e domenica 19 settembre 2021 in onda su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 18 settembre 2021

Al via la nuovissima stagione di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto per il quindicesimo anno consecutivo da Silvia Toffanin. Un vero e proprio record per la conduttrice pronta a condividere con i telespettatori tante nuove storie emotivamente coinvolgenti ed interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società.

L’edizione 2021-2022 raddoppia: saranno ben due gli appuntamenti in programma. Non solo il sabato pomeriggio, ma il talk show va in onda anche la domenica pomeriggio nel posto vacante di “Domenica Live”. Curiosi di scoprire gli ospiti della prima puntata sabato 18 settembre 2021?

Ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di debutto: Gianmarco Tamberi, il vincitore del salto in alto di Tokyo 2020. L’atleta è in studio accompagnato dalla futura moglie Chiara Bontempi. Non solo, in studio Belen Rodriguez per raccontare l’emozione del parto e della nascita della figlia Luna Marì.

E ancora: la velocista paralimpica Monica Contrafatto, Adriana Volpe nuova opinionista del Grande Fratello Vip ed Enrico Papi tornato a Mediaset per “Scherzi a parte”.

Verissimo, ospiti di domenica 19 settembre 2021

Silvia Toffanin quest’anno raddoppia gli appuntamenti di Verissimo. Non solo il sabato, ma anche la domenica pomeriggio con tanti nuovi ospiti ed interviste. Nella prima puntata della domenica, in onda il 19 settembre 2021, la conduttrice Mediaset incontra Marcell Jacobs, doppia medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4X100 di Tokyo 2020. Non solo, in studio anche Federica Pellegrini per raccontare la sua ultima avventura olimpica.

C’è grande attesa poi per l’intervista a Ilary Blasi reduce dalla prima puntata del nuovo show musicale ‘Star in the Star’. La Toffanin e lady Totti sono legate da una profondissima amicizia nata negli studi di ‘Passaparola”. Infine ospite anche Orietta Berti, la regina dell’estate 2021 con “Mille” feat Fedez e Achille Lauro.