Verissimo torna su Canale 5 dopo la pausa natalizia. Silvia Toffanin è pronta a salutare il nuovo anno con due puntate ricche di ospiti. Scopriamo insieme tutti i protagonisti ospiti delle puntate in onda sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 8 gennaio 2022

Sabato 8 gennaio 2022 appuntamento con la prima puntata di Verissimo del nuovo anno. Dopo la pausa natalizia, Silvia Toffanin torna in onda con il rotocalco campione d’ascolti di Canale 5 e amatissimo dai telespettatori.

Per la prima puntata del 2022 in studio ospite l’attore Salvatore Esposito reduce dalla stagione finale di “Gomorra – La Serie” che ha conquistato il mondo intero. Non solo, ospite Vincenzo Salemme che è tornato in teatro con lo show “Napoletano? E famme ‘na pizza!” che ha conquistato il Teatro Manzoni di Milano.

E ancora: ospiti di Silvia Toffanin per la prima intervista di coppia Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. La ex ballerina professionista di Ballando con le stelle si racconta a cuore aperto parlando anche della bellissima storia d’amore con il campione di nuoto. Ma non finisce qui, in studio anche l’attrice Sara Ricci per ricordare l’amico e collega Paolo Calissano recentemente scomparso.

Ospite anche Nicola Savino reduce dal buon debutto di “Back to school”, il nuovo format di Italia 1, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social. Con il conduttore anche due ripetenti del programma: Totò Schillaci e Paola Caruso. Infine, a chiudere la puntata Teresa D’Abdon per ricordare la figlia uccisa dalla violenza del compagno.

Verissimo, ospiti di domenica 9 gennaio 2022

Non solo sabato 8 gennaio 2022, Verissimo torna regolarmente in onda anche la domenica con un doppio appuntamento. Per la puntata di domenica 9 gennaio 2022 in onda dalle 16:30 su Canale 5, Silvia Toffanin è pronta ad incontrare Eva Grimaldi. L’attrice, eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, sarà in studio con la compagna Imma Battaglia.

Non solo, in studio anche Mietta pronta a raccontarsi come non ha mai fatto prima: dal grande successo nel mondo della musica alla sua vita privata. Una puntata tutta al femminile con la presenza di Laura Freddi, recentemente opinionista a “tempo” del GF VIP al posto di Sonia Bruganelli, Paola Barale e due indiscusse regine della musica italiana: Orietta Berti e Iva Zanicchi!

Che dire due appuntamenti assolutamente da non perdere quelli di Verissimo che torna in onda sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 16:30 su Canale 5!