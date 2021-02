Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 20 febbraio 2021 su Canale 5.

Verissimo, ospiti della puntata di sabato 20 febbraio 2021

Tutto pronto per una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un nuovo imperdibile appuntamento in onda dalle ore 16.00 su Canale 5 con la presenza di ospiti e personaggi pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima.

In studio ospite Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. L’ex concorrente del primo Grande Fratello ha pubblicato in questi giorni la sua autobiografia dal titolo “Il portavoce” in cui ha raccontato la sua vita: dal rapporto difficile con il padre all’amore per la madre e tanto altro. Un racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita.

Ospite a Verissimo “Belen Rodriguez” incinta del secondo figlio

Non solo, nella puntata di sabato 20 febbraio 2021 super ospite anche Belen Rodriguez. La bellissima showgirl argentina è pronta a raccontare in esclusiva assoluta della sua seconda gravidanza. E’ oramai ufficiale che Belen è incita del secondo figlio dal compagno Antonino Spinalbese. Un racconto intimo ed emozionante per la showgirl che ha deciso di aprire il suo cuore a Silvia Toffanin.

Ospite in studio anche Maria Teresa Ruta, una dei concorrenti più forti e discussi di questa quinta e lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice è pronta a raccontare della sua lunga permanenza della casa, delle amicizie e inimicizie, ma anche della sua vita privata.

Infine ospiti in studio anche Ilaria D’Amico e per la prima volta in assoluto Antonio Aiello, il cantante di “Arsenico” alla sua prima intervista a pochi giorni dal debutto sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021.

Verissimo Instagram

Se volete seguire tutte le novità e gli approfondimenti relativi al programma verissimo, eccovi l’account instagram del programma di Silvia toffanin.

Verissimo, orario in TV

L’appuntamento con Verissimo è come sempre ogni sabato pomeriggio a partire dalle ore 16.00 su Canale 5.