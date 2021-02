Dopo molte supposizioni e dopo molti rumor su una presunta gravidanza di Belen Rodriguez arriva ora la conferma della showgirl argentine alle pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: “Sono al quinto mese di gravidanza”

Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Sono incinta, sono entrata nel 5 mese”

Per chi sognava e ha sempre sperato che Belen Rodriguez e Stefano De martino tornassero assieme, ormai è una cosa che appartiene al passato. Sebbene ci abbiano riprovato, dopo un periodo piuttosto lungo di separazione, la oro storia era destinata a finire.

Dopo il ritorno di fiamma, i primi mesi sono stati idilliaci, tra vacanze da sogno e foto dei due innamoratissimi, spalmati su giornali e social. Tuttavia, durante il lockdown, De Martino ha lasciato l’appartamento in cui conviveva con la bella showgirl, segnale che il ritorno di fiamma era stato solo un buco nell’acqua.

All’epoca si disse perché la Rodriguez scoprì un tradimento del marito, e questa cosa – ovviamente – non l’ha digerita. Dopo vari flirt, o meglio fuochi di paglia, con annesse paparazzate su barche super lussuose con aitanti giovanotti, la Rodriguez pare abbia avuto un vero e proprio colpo di fulmine per un giovane ragazzo, Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Coppola, che ha conosciuto otto mesi fa.

La conferma dell’argentina, aspetta un bambino dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese

Sull’ultimo numero di Chi in edicola questa settimana Belen Rodriguez conferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono ormai da tempo.

Ecco cosa rivela la Rodriguez al settimanale diretto da Alfonso Signorini:

«Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità».

Beh ci rende felice sapere che Belen Rodriguez, ha finalmente ritrovato la serenità e che sta per dare a Santiago un fratellino o una sorellina. Sicuramente la showgirl ha molto sofferto quando è naufragato il suo matrimonio con Stefano De Martino di cui era innamoratissima. Per un po’ di anni l’abbiamo vista sempre sola e si è dedicata anima e corpo a suo figlio che ama moltissimo. Belen è un’ottima madre e questo è sotto gli occhi di tutti. L’ aregentina continua affermando: «Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, mi sono trascinata per molto tempo questo dolore perché per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo».

Belen Rodriguez e il colpo di fulmine per il suo attuale compagno, e padre del figlio che ha in grembo

Belen sempre al settimanale rivela: «Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: “Che bel ragazzo”. Era il mio genere, su quello sono coerente. “Mamma mia, che bel viso che hai!”, gli ho detto». «Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile”».

Insomma, stavolta Belen ha scelto un ragazzo semplice e genuino e anche gentile, lontano dagli stereotipi dei cosiddetti “sciupa femmine”. Auguriamo a lei e al suo compagno tanta felicità, perchè dopo anni di tristezza merita di essere felice.

Ma come prenderà o come avrà preso la notizia il suo ex, Stefano De Martino?