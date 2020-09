Secondo appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Dopo l’ottimo debutto della prima puntata che ha visto Lapo Elkann rivelare particolari inediti della sua vita, la Toffanin è pronta a regalare ai telespettatori nuove storie e interviste. Ecco tutti gli ospiti della puntata in onda sabato 19 settembre.

Verissimo 2020, ospiti di sabato 19 settembre

Sabato 19 settembre 2020 dalle ore 16.00 appuntamento con la seconda puntata Verissimo, il talk-show presentato da Silvia Toffanin.

Questa settimana ospite in studio Tomaso Trussardi, l’amministratore Delegato della casa di moda di famiglia e marito di Michelle Hunziker. Per la prima volta in assoluto il rampollo di casa Trussardi ha deciso di raccontarsi in un’intervista televisiva. Il rampollo di casa Trussardi, infatti, è conosciuto dal grande pubblico per essere il marito di Michelle Hunziker con cui si è sposato nel 2014. In realtà Tomaso è il figlio di Nicola Trussardi da cui ha ereditato l’amministrazione e la gestione della casa di moda di famiglia.

Una vita ricca di successi, ma anche di dolori: Tomaso nel 2003 ha perso il fratello Francesco morto a soli 29 anni in un terribile incidente stradale. Sette anni dopo l’incontro con Michelle Hunziker: l’inizio di una conoscenza, le mille paure fino all’amore. Oggi Michelle e Tomaso sono una delle coppie più amate del star business e sono anche mamma e papà di due bellissime figlie Sole e Celeste. Sicuramente durante l’intervista Trussardi parlerà anche del Coronavirus e della quarantena vissuta a Bergamo, una delle città più colpite dalla pandemia, che durante il lockdown si è trasforma in “Casa Trunziker: uno stato indipendente!”.

Verissimo oggi: la conduttrice Silvia Toffanin incontra Loredana Bertè

Non solo Tomaso Trussardi nella seconda puntata di Verissimo di sabato 19 settembre 2020. Silvia Toffanin, infatti, avrà in studio Alessia Marcuzzi pronta a raccontare la sua calda estate 2020 (è stata al centro del gossip per il triangolo amoroso con Belen e Stefano De Martino), ma anche della nuova edizione di Temptation Island 2020.

Super ospite speciale poi Loredana Bertè che festeggia proprio con i telespettatori di Verissimo i suoi 70 anni rock. Un compleanno importante per la regina del rock che per l’occasione parlerà dei progetti legati al suo 70esimo compleanno.

Infine ospiti anche Roby Facchinetti, cantautore, compositore e tastierista conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno dei componenti dei Pooh e la cantante Gaia Gozzi, la vincitrice di Amici 19 ai vertici delle classifiche con “Chega”.